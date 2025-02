Setur-SP realiza grande evento para prefeitos e secretários de turismo das estâncias e MITs

A Secretaria de Viagens e Turismo do Estado de São Paulo (Setur-SP) planeja um grande evento com prefeitos e secretários de turismo das Estâncias Turísticas e dos Municípios de Interesse Turístico (MITs) do Estado, na sede da secretaria. O evento está marcado para a próxima quarta-feira (19), às 09h.

O foco do encontro, batizado de “Boas-Vindas Dadetur Programas da Setur”, é apresentar a estrutura e os programas da pasta para as novas gestões municipais de MITs e Estâncias do Estado. Serão realizados painéis de apresentação da Coordenadoria de Turismo (Cotur), do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Municípios Turísticos (Dadetur), do Centro de Inteligência da Economia do Turismo (CIET), do acesso ao Programa CrediturSP e sobre o uso e preenchimento da plataforma de Ranqueamento. A intenção é aproximar, principalmente, prefeitos em primeiro mandato, que assumiram o poder no início deste ano, das temáticas ligadas ao turismo.

No período da tarde, será realizado um “Plantão Tire Dúvidas” onde os prefeitos e secretários terão a oportunidade de interagir com o corpo técnico responsável pelo suporte e acompanhamento dos convênios do Dadetur e com a equipe da Coordenadoria de Turismo para esclarecer dúvidas sobre convênios e programas da SETUR-SP. São esperados mais de 300 convidados entre prefeito e secretários de turismo municipais.

“Este encontro é uma oportunidade única para fortalecer a parceria entre a Setur-SP e os Municípios Turísticos (Estâncias e MITs), especialmente os que estão em processo de adaptação à nova gestão. Nosso objetivo é compartilhar conhecimento, apresentar os programas da secretaria e facilitar o acesso a recursos essenciais para o desenvolvimento do turismo em todo o Estado”, destaca Roberto de Lucena, secretário de turismo do Estado de São Paulo.