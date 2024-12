SP inaugura mais de 250 obras de melhorias turísticas

Em 23 meses de gestão, o Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Turismo, inaugurou 250 obras de melhorias em acessos, construção de novos espaços de lazer e diversos equipamentos turísticos em mais de 100 municípios paulistas, reforçando o compromisso com o desenvolvimento e a revitalização do turismo no estado.

No período, o estado alcançou número recorde de transferências de recursos financeiros para os municípios, por meio do Departamento de Apoio aos Municípios Turísticos (Dadetur), superando os R$ 550 milhões, o maior montante registrado para o período nos últimos cinco anos.

As transferências têm o objetivo de fortalecer a capacidade dos municípios em desenvolver e promover seus atrativos, por meio de investimentos em infraestrutura turística, que geram e incrementam o fluxo turístico nas Estâncias e Municípios de Interesse Turístico do Estado.

“Com a inauguração de mais de 250 obras e recordes de transferências financeiras, estamos impulsionando o turismo em nosso estado, gerando emprego, renda e tornando São Paulo um destino turístico cada vez mais atrativo e acessível para todos”, destaca Roberto de Lucena, secretário de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo.

Baixada Santista se destaca por investimentos em infraestrutura turística

A Baixada Santista, que inclui as estâncias turísticas de Bertioga; Cubatão; Guarujá; Itanhaém; Mongaguá; Peruíbe; Praia Grande; Santos e São Vicente, se destaca como região com maior volume de recursos transferidos por meio do Dadetur para a melhoria da infraestrutura turística, fundamentais para impulsionar a revitalização e modernização de equipamentos turísticos, além de promover o fortalecimento da região como um dos destinos mais procurados por turistas nacionais e internacionais. No total, nos 23 meses de gestão a região recebeu R$ 124.142.545,17 em transferências do Governo por meio da Setur.

Estas entregas representam a recuperação de espaços públicos, melhorias na sinalização turística e a ampliação de opções de lazer e entretenimento. Com esses recursos, o governo estadual reforça seu compromisso com a Baixada Santista, garantindo não apenas o crescimento do turismo local, mas também a geração de empregos e o aumento da competitividade da região no cenário nacional e internacional.

São Paulo São Todos na Direção Certa

Em 2024, a administração estadual trabalhou para trilhar um caminho que garante mais investimentos para gerar oportunidades, fomentar a prosperidade e garantir mais dignidade para as pessoas. O Governo de SP vem se tornando mais eficiente ao seguir as diretrizes do plano SP na Direção Certa, focado em medidas de equilíbrio fiscal e modernização do estado.

São Paulo atingiu maior marca dos últimos 25 anos em leilões, com recorde de R$ 340 bilhões em investimentos para escola, estradas, trilhos e saneamento desde o início da gestão. Destaque para a histórica desestatização da Sabesp, que antecipa em 4 anos a universalização de água e esgoto em benefício de milhões de paulista e para o TIC Campinas, que após 20 anos de espera está se tornando realidade. Na saúde, foram em média 3,2 mil cirurgias diárias, com redução na espera em até 82,6% para especialidades como reparadora de mamas e do aparelho circulatório. A educação facilitou a entrada dos estudantes no ensino superior com 30 mil vagas no Provão Paulista.

Na segurança, o efetivo foi reforçado com 7,8 mil novos policiais em 2024, maior crescimento dos últimos 14 anos. O movimento SP Por Todas integrou políticas públicas para saúde, segurança e independência da mulher pela 1ª vez. O Casa Paulista, maior programa habitacional de SP, entregou mais de 50 mil casas. Com o apoio do Governo de São Paulo, o agro paulista se consolidou como o maior exportador do Brasil e liberou cerca de meio bilhão em crédito.

O Metrô da capital atingiu o maior investimento em 50 anos com quatro obras de construção e expansão simultâneas. No Desenvolvimento Social, o Bom Prato serviu 3,2 milhões de refeições por mês, com abertura de 20 novas unidades. O turismo recebeu o maior aporte em créditos do país: R$ 2 bilhões. E na Cultura, destaque para o CULTSP PRO, maior programa de formação e qualificação voltado ao setor cultural do Brasil, o maior programa de formação e qualificação do setor cultural e criativo do país.

Veja mais dados do balanço em: https://www.spsaotodosnadirecaocerta.sp.gov.br/