Trump adia taxação sobre importações do México e Canadá em busca de acordos

Na manhã desta segunda-feira, 3, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a decisão de postergar por um mês a implementação de uma tarifa de 25% sobre produtos importados do México e do Canadá. A medida, inicialmente prevista para entrar em vigor hoje, estava atrelada a compromissos assumidos por ambos os países vizinhos com o objetivo de fortalecer a segurança nas fronteiras, uma justificativa apresentada pelo presidente republicano para a criação das tarifas.

O entendimento com o governo mexicano foi formalizado após uma conversa telefônica de 45 minutos entre Trump e a presidente mexicana Claudia Sheinbaum. Durante a conversa, Sheinbaum comprometeu-se a mobilizar 10 mil soldados para atuar na proteção da fronteira. “Estamos construindo uma relação baseada no respeito mútuo”, afirmou em coletiva de imprensa. “Estou confiante de que poderemos apresentar resultados em um mês.”

Trump, em sua plataforma social Truth Social, mencionou que as tropas mexicanas serão utilizadas para combater o tráfico de fentanil e a imigração ilegal.

No que se refere ao Canadá, o primeiro-ministro Justin Trudeau também participou de duas chamadas ao longo do dia. Em um comunicado à noite, Trudeau informou que o país destinará US$ 1,3 bilhão (aproximadamente R$ 7,5 bilhões) para reforçar a segurança na fronteira compartilhada. “Cerca de 10 mil agentes da linha de frente estão e continuarão atuando para garantir a proteção da nossa fronteira”, publicou ele em suas redes sociais.

Trudeau ainda anunciou a designação de um “czar” para coordenar ações no combate ao narcotráfico, além de afirmar que os cartéis serão classificados como “organizações terroristas“. O primeiro-ministro também confirmou a assinatura de uma nova diretriz de inteligência focada em crime organizado e fentanil, com um investimento adicional de US$ 200 milhões (cerca de R$ 1,1 bilhão).

A decisão de Trump de adiar a tarifa foi justificada em sua rede social como uma oportunidade para estruturar um acordo econômico definitivo com o Canadá.

Entretanto, as tarifas sobre produtos chineses permanecem inalteradas em 10%. Trump indicou que deverá dialogar com o presidente chinês, Xi Jinping, nas próximas 24 horas. A China, por sua vez, já acionou a Organização Mundial do Comércio (OMC) em resposta às recentes medidas comerciais.

Impacto nos Mercados

A reação dos mercados financeiros às incertezas geradas pelas decisões econômicas anunciadas por Trump foi imediata. As Bolsas dos EUA e internacionais apresentaram quedas significativas. O índice Dow Jones registrou uma baixa de 0,28%, enquanto o S&P 500 e Nasdaq caíram 0,76% e 1,20%, respectivamente.

No cenário asiático, o Nikkei 225 do Japão recuou 2,66%, enquanto o Kospi da Coreia do Sul caiu 2,52%. Na Europa, o Euro Stoxx 50 viu uma queda de 1,3%.

No Brasil, o principal índice da Bolsa paulista (Ibovespa) também apresentou uma leve retração de 0,13%. Após perder 5,56% em relação ao real no mês anterior, o dólar encerrou mais um dia em queda consecutiva, cotado a R$ 5,81 — uma redução de 0,35% em relação ao dia anterior. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)