Casa Branca acusa governo do México de fornecer refúgio a traficantes

No último sábado (1º), a administração americana, através de um comunicado oficial, responsabilizou o governo mexicano por fornecer “refúgios seguros” que possibilitam aos cartéis narcotraficantes a fabricação e o transporte de drogas. A Casa Branca afirmou que as substâncias ilícitas têm causado a morte de centenas de milhares de cidadãos americanos devido a overdoses.

A declaração do governo dos Estados Unidos ainda denunciou uma “aliança intolerável” entre as autoridades mexicanas e os cartéis de drogas. A situação se torna mais crítica com a recente assinatura de um decreto por Donald Trump, que estabelece tarifas de 25% sobre todas as importações provenientes do Canadá e do México, além de uma taxa de 10% sobre as importações da China.

As novas tarifas foram justificadas pela Casa Branca como uma medida para responsabilizar os três países por suas promessas de conter o fluxo de drogas em direção aos Estados Unidos. A administração Trump destacou que as tarifas impostas ao México poderão ser revogadas somente se o país demonstrar cooperação efetiva na luta contra o tráfico de drogas.

Em resposta às acusações feitas pela Casa Branca, Claudia Sheinbaum, presidente do México, utilizou sua conta na rede social X para rejeitar veementemente a alegação de que seu governo estaria em conluio com organizações criminosas. Ela declarou: “Se em algum lugar existe tal aliança, é nas lojas de armas dos Estados Unidos que vendem armamentos de alto poder a esses grupos criminosos, como evidenciado pelo próprio Departamento de Justiça dos EUA em janeiro deste ano.“

Sheinbaum ainda anunciou que instruiu seu ministro da economia a adotar medidas tarifárias e não tarifárias para proteger os interesses econômicos do México diante dessas novas tensões comerciais.