Canadá anuncia tarifas contra os EUA em resposta à decisão de Trump

Em uma resposta contundente às tarifas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, o primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, confirmou que o Canadá implementará tarifas sobre produtos americanos. Este movimento representa um marco significativo nas relações comerciais entre Ottawa e Washington.

Trudeau revelou que o Canadá aplicará uma taxa de 25% sobre um conjunto de bens que totaliza 155 bilhões de dólares canadenses (aproximadamente 106 bilhões de dólares americanos). A primeira fase dessa taxação começará na terça-feira, afetando mercadorias avaliadas em 30 bilhões de dólares canadenses. As tarifas restantes serão impostas ao longo dos próximos 21 dias.

A decisão do governo dos EUA de aumentar as tarifas foi formalizada por Trump em uma ordem executiva que incide sobre todos os produtos importados do Canadá e do México, com exceção dos itens energéticos canadenses, que estarão sujeitos a uma taxa reduzida de 10%. Para a China, a taxação aplicada será de 10%, refletindo uma estratégia mais ampla da administração Trump no comércio internacional.

Os Estados Unidos justificaram essa medida como parte de uma política para combater questões relacionadas à imigração. Trump alegou que tanto o Canadá quanto o México haviam relaxado suas políticas de segurança nas fronteiras. Além disso, ele criticou esses países e a China por não terem tomado medidas eficazes para conter o fluxo de opioides letais que afetam os EUA.

No cenário internacional, a China já anunciou sua intenção de contestar as tarifas americanas na Organização Mundial do Comércio (OMC), argumentando que as ações dos EUA infringem severamente as normas da entidade. O Ministério do Comércio chinês pediu diálogo construtivo e cooperação entre as nações envolvidas.

Por sua vez, a presidente do México, Claudia Sheinbaum, manifestou-se através da rede social X (antigo Twitter), informando que havia orientado seu ministério da economia a desenvolver tarifas retaliatórias, embora sem entrar em detalhes sobre quais produtos seriam afetados. Ela também refutou as acusações feitas pela Casa Branca sobre supostas conexões do governo mexicano com organizações criminosas.

No lado americano, Trump destacou que suas ordens de taxação incluem uma cláusula anti-retaliação, o que significa que qualquer país que decidir responder às novas tarifas pode enfrentar medidas adicionais, possivelmente com novos aumentos nas taxas aplicadas.