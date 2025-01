Primeiro-Ministro do Canadá, Justin Trudeau, renuncia em meio à crise política

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, fez um anúncio surpreendente nesta segunda-feira (6/1), comunicando sua renúncia ao cargo. O comunicado encerra semanas de especulações sobre seu futuro político, impulsionadas por uma acentuada queda em sua popularidade.

Em um pronunciamento durante uma coletiva de imprensa, Trudeau afirmou: “O país merece uma escolha real” nas próximas eleições, ressaltando que não se sente apto a ser a melhor opção para os canadenses se precisar enfrentar “batalhas internas” dentro de seu partido. O anúncio coincide com a aproximação da reunião nacional do Partido Liberal, agendada para o dia 8 de janeiro.

Contexto Político e Desafios Internos

A decisão do premiê reflete um contexto político conturbado, em que sua popularidade tem enfrentado desafios significativos. Recentemente, apenas 22% dos canadenses manifestaram aprovação ao seu governo, o menor índice desde que assumiu a liderança em 2015. Este cenário se agrava ainda mais com as ameaças econômicas decorrentes da política do novo presidente dos EUA, Donald Trump, que toma posse em 20 de janeiro e já prometeu tarifas severas sobre produtos canadenses.

A renúncia ocorre em meio a uma pressão crescente por parte de membros do próprio Partido Liberal. A ministra das Finanças, Chrystia Freeland, deixou seu cargo abruptamente em dezembro passado, expressando incertezas sobre a seriedade com que Trudeau estava lidando com as ameaças externas e internas. A saída de Freeland gerou ainda mais questionamentos sobre a liderança do primeiro-ministro.

Cenário de Sucessão e Possíveis Candidatos

Trudeau havia sinalizado anteriormente sua intenção de concorrer novamente como líder liberal nas eleições programadas para 20 de outubro. Entretanto, a pressão interna aumentou consideravelmente após derrotas eleitorais significativas e um desempenho insatisfatório nas pesquisas. O líder conservador Pierre Poilievre aparece agora como uma figura proeminente nas intenções de voto, com cerca de 24 pontos percentuais à frente de Trudeau.

Conforme estipulado pela constituição do Partido Liberal, a renúncia do líder desencadeia um processo para a escolha de um novo líder, que pode levar meses para ser concluído. Embora Trudeau tenha afirmado que permanecerá no cargo até que seus sucessores sejam definidos, nomes como Chrystia Freeland e Mark Carney já são cogitados como potenciais candidatos à liderança.

Nova Era Política no Canadá

Freeland, ex-ministra das Finanças e antiga vice-primeira-ministra, é vista como uma candidata forte devido à sua experiência política e presença reconhecida em Toronto. Outros nomes também surgem no horizonte, incluindo Mélanie Joly e Dominic Leblanc, ambos ministros experientes e aliados próximos de Trudeau.

Justin Trudeau, filho do ex-primeiro-ministro Pierre Trudeau, foi eleito pela primeira vez para a Câmara dos Comuns em 2008 e ascendeu rapidamente na política canadense ao tornar-se líder do Partido Liberal em 2013. Sua trajetória foi marcada por vitórias significativas e por desafios controversos que culminaram em escândalos que impactaram sua imagem pública.

Com essa renúncia, o Canadá se vê diante de um novo capítulo em sua política, onde a busca por novos líderes pode reconfigurar o cenário eleitoral nos próximos anos.