Possíveis Demissões em Massa no FBI Sob Direção de Donald Trump

Fontes da imprensa americana, nesta quinta-feira (30), relataram que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pode estar prestes a efetuar demissões significativas entre os altos funcionários do FBI, a polícia federal do país.

A emissora NBC revelou que o governo Trump notificou os agentes de carreira sobre uma possível demissão, caso não optassem pela renúncia voluntária. Tal procedimento é questionável em termos legais, uma vez que os agentes federais são servidores públicos protegidos e não podem ser dispensados sem justificativa adequada.

Entre os alvos das demissões estão pelo menos seis diretores assistentes executivos, posições de alto escalão dentro da instituição que supervisionam áreas críticas como segurança nacional e crimes cibernéticos. Também estão na lista de cortes os diretores dos escritórios do FBI em Los Angeles e Miami.

Além disso, conforme informações da CNN, entre os agentes que serão afastados encontram-se aqueles envolvidos nas investigações relacionadas a Trump e aos eventos da invasão do Capitólio ocorrida em 6 de janeiro de 2021. Importante ressaltar que, no dia da sua posse, o presidente Trump havia concedido perdão a cerca de 1.500 indivíduos que participaram da invasão ao Congresso na tentativa de contestar os resultados das eleições de 2020.

Os diretores em questão foram promovidos durante a gestão do ex-diretor do FBI, Christopher Wray, que deixou o cargo com a transição para a administração Biden. O presidente Trump indicou o ex-procurador Kash Patel como seu candidato para liderar a corporação, um nome que enfrenta uma série de questionamentos durante seu processo de confirmação no Senado.

Durante sua audiência no Senado, Patel assegurou que não haverá espaço para perseguições políticas sob sua liderança e enfatizou que não teve participação nas decisões relacionadas às demissões dos diretores. Contudo, seus comentários anteriores sobre investigar opositores políticos e jornalistas levantaram preocupações entre senadores democratas sobre a suposta falta de imparcialidade do FBI sob sua direção.