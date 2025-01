Ibovespa sobe e ultrapassa 127 mil pontos com otimismo do mercado

Na quinta-feira, o Ibovespa, principal índice da bolsa brasileira, teve um desempenho notável, encerrando o dia com uma alta expressiva que o levou a ultrapassar os 127 mil pontos. Essa movimentação positiva ocorre em um cenário onde investidores estão especulando sobre a possibilidade de o Banco Central interromper o ciclo de aumentos na taxa Selic em um prazo mais curto do que o esperado.

De acordo com informações preliminares, o Ibovespa apresentou uma valorização de 2,74%, finalizando o pregão em 126.818,24 pontos. Durante o dia, o índice atingiu um pico de 127.168,83 pontos, enquanto a mínima registrada foi de 123.431,63 pontos.

O volume financeiro negociado na bolsa alcançou R$ 23,78 bilhões antes das correções finais.

Perspectivas para o mercado financeiro

Com esse desempenho robusto, o Ibovespa acumula uma alta de 5,43% no mês de janeiro, colocando fim a uma série de quatro meses consecutivos de desvalorização. Desde a mínima intradia do ano, observada em 14 de janeiro com 118.222,64 pontos, o índice já cresceu mais de 7%.

Esse movimento no mercado é visto como um indicativo do otimismo dos investidores diante da política monetária do país e suas implicações para a economia.