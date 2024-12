Desânimo marca o fim de 2024 na bolsa brasileira

O último pregão de 2024 na bolsa brasileira trouxe um cenário de estagnação, com o Ibovespa registrando uma leve alta de apenas 0,01%. Este desempenho modesto se insere em um contexto geral de desânimo que permeou todo o ano, marcado por desafios financeiros significativos e expectativas frustradas.

Ao longo do ano, a movimentação da carteira do Ibovespa atingiu seu menor nível financeiro desde 2019, mesmo com um aumento expressivo no número de investidores na B3, que ultrapassou os 5 milhões. Esse dado ressalta a apatia que se instaurou no mercado, especialmente considerando que 2023 foi um dos anos mais difíceis para o índice desde 2021.

Desempenho da moeda brasileira

A moeda brasileira também enfrentou um ano turbulento, apresentando sua pior performance desde 2020. Apesar das intervenções do Banco Central, que injetou US$ 28 bilhões no mercado cambial em dezembro para conter a valorização do dólar, a confiança no real se esvaiu. As dificuldades econômicas do Brasil foram intensificadas pelo adiamento do ciclo de alívio nas taxas de juros americanas e pela inconsistente recuperação fiscal do governo brasileiro.

A relação entre investidores e o governo atual foi deteriorada por uma série de reveses políticos e fiscais, resultando em uma atmosfera de incerteza que se arrasta para 2025. O compromisso da Selic em permanecer a 14,25% até março sinaliza um cenário desafiador à frente.

Expectativas frustradas

O final de 2024 não trouxe as esperanças que muitos esperavam há um ano, quando projeções indicavam um Ibovespa superior a 145 mil pontos. O entusiasmo inicial foi minado pela realidade de juros altos e crescimento econômico lento, especialmente no contexto da China.

Um dos poucos aspectos positivos observados foi o crescimento dos lucros das empresas listadas no Ibovespa. Muitas companhias superaram as expectativas em seus resultados financeiros e aumentaram a distribuição de dividendos. No entanto, essa melhoria não conseguiu reverter o clima geral de pessimismo que dominou o ambiente macroeconômico.

As expectativas para 2025 não são animadoras. Especialistas projetam um início difícil para o ano, com as tensões políticas entre o Congresso e o governo se intensificando. Embora haja a possibilidade de algumas empresas avançarem modestamente, o sentimento geral entre investidores é cauteloso.

Análise técnica do mercado

A análise técnica indica que o Ibovespa deve continuar enfrentando dificuldades em manter-se acima do suporte de 120 mil pontos. Qualquer movimento negativo pode acentuar ainda mais a queda do índice. De acordo com o BB Investimentos, a liquidez reduzida pode complicar tentativas de recuperação no curto prazo.

Os agentes do mercado se veem diante de um cenário incerto e complexo, onde a avaliação dos riscos associados ao Brasil permanece desafiadora. A falta de uma solução política clara ou uma recuperação econômica robusta poderá prolongar o período de dificuldades enfrentadas pela bolsa brasileira.