Dólar registra leve queda após intervenção do Banco Central

Na manhã desta quinta-feira, o dólar apresentou uma leve queda em relação ao real, após o Banco Central (BC) realizar a venda de 3 bilhões de dólares em um leilão à vista no início da sessão. Em contrapartida, no cenário internacional, a moeda norte-americana demonstrava um comportamento misto frente às demais divisas.

Dólar à vista em queda

Às 10h26, o dólar à vista registrava uma desvalorização de 0,10%, sendo negociado a 6,1862 reais. No ambiente da B3, o contrato futuro de dólar com vencimento em janeiro, que é o mais líquido do mercado brasileiro, apresentava uma queda de 0,15%, cotado a 6,1955 reais.

Intervenção do Banco Central

Com a operação anunciada na noite de segunda-feira, o Banco Central ampliou para 30,77 bilhões de dólares o montante total vendido em leilões desde que começou a intervir no mercado cambial há duas semanas. Essa soma inclui tanto as operações à vista quanto os leilões de linha, que envolvem a venda de dólares com compromisso de recompra.

Expectativa para o mercado

As intervenções do BC visam atender à crescente demanda por dólares por parte de empresas e fundos financeiros, especialmente para remessas ao exterior, prática comum nesta época do ano. Adicionalmente, entre 11h30 e 11h40, está programado um leilão para a realização de até 15.000 contratos de swap cambial tradicional com o objetivo de rolar o vencimento que ocorrerá em 3 de fevereiro de 2025.

No fechamento da última segunda-feira, o dólar à vista havia registrado uma alta de 1,88%, sendo cotado a 6,1850 reais. Considerando que esta quinta-feira é a primeira sessão após o Natal e uma das últimas do ano, é esperado que a liquidez no mercado seja reduzida.

Comportamento externo do dólar

No cenário externo, os rendimentos dos Treasuries dos Estados Unidos apresentavam alta, impulsionados pela interpretação de que os cortes nas taxas de juros pelo Federal Reserve poderão ser menos agressivos do que o inicialmente previsto, conforme indicam dados econômicos recentes.

Apesar disso, o dólar apresentava um comportamento misto no exterior: enquanto mantinha leves ganhos frente às moedas mais fortes, perdia valor em relação ao peso chileno, peso mexicano e peso colombiano. Às 10h24, o índice do dólar – que mede seu desempenho contra uma cesta de seis moedas – subia 0,09%, alcançando 108,210 pontos.