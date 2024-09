Trio que transportava 119 tijolos de maconha é preso em Diadema

Três homens, entre 31 e 45 anos, foram presos em flagrante, na quinta-feira (26), transportando 119 tijolos de maconha na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, em Diadema, na Grande São Paulo. Com os suspeitos ainda foram apreendidos R$ 5 mil em outro veículo que estaria fazendo a “escolta” dos entorpecentes.

Os policiais civis receberam a informação de que uma organização criminosa estaria utilizando dois veículos para fazer o transporte das drogas. Um deles era caracterizado como sendo de uma empresa telefônica. Os policiais passaram a patrulhar a avenida Conceição quando viram os veículos investigados e deram ordem de parada. Um deles fugiu e foi acompanhado por cerca de um quilômetro por outra equipe, até parar.

No primeiro carro, onde havia o motorista com o uniforme da empresa telefônica, a equipe encontrou algumas caixas de papelão com cerca de 80 quilos de maconha. No segundo veículo, onde havia dois ocupantes, cinco mil reais foram apreendidos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a dupla que estava no segundo veículo teria contratado o motorista do veículo caracterizado para realizar o transporte das drogas.

O trio foi preso em flagrante e encaminhado ao 3° Distrito Policial (Diadema), onde o caso foi registrado como localização/apreensão de veículo e objeto, associação para o tráfico, tráfico de drogas e entrega de veículo.