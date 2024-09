Três pessoas são detidas distribuindo panfleto com fake news contra Filippi

Três pessoas foram detidas no núcleo habitacional Amuhadi distribuindo panfletos apócrifos com fake news contra o prefeito Filippi. Duas mulheres e um homem foram flagrados entregando o material na Rua Apóstolo Pedro, no Amuhadi, região do bairro Eldorado, na manhã desta segunda-feira.

Uma testemunha avistou as três pessoas e acionou a GCM de Diadema. Assim que a viatura chegou, os três argumentaram que haviam sido contratados para distribuir os panfletos por R$ 50 e que não sabiam o teor do material impresso.

Todos foram encaminhados para a Delegacia Seccional de Diadema, onde um BO foi lavrado.

A Justiça Eleitoral também foi comunicada do fato porque, no dia 30 de agosto, foi deferida liminar em ação movida pela Coligação Tamo Junto Diadema para busca e apreensão de material apócrifo e calunioso contra o prefeito Filippi. O mesmo tipo de material estava em posse dos três detidos na ação da manhã desta segunda-feira.