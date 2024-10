Trabalhadores e agentes de cultura entregam manifesto em apoio a Filippi

Em plenária realizada na noite desta quinta-feira (17), trabalhadores, agentes e apoiadores da cultura de Diadema entregaram manifesto em apoio à reeleição do prefeito Filippi. No documento, que está disponível para ser assinado online no link https://chng.it/45y9h6psXt, além de expressar apoio a Filippi, os subscreventes manifestam grande preocupação com o retorno ao governo da equipe que quase dizimou a Cultura da cidade nas gestões anteriores. O texto foi lido pelo multiartista e representante da Câmara Setorial de Música no Conselho Municipal de Cultura, Mário Deganelli, que foi quem redigiu o manifesto, em uma construção coletiva.

Cerca de 200 pessoas participaram da atividade e representantes dos trabalhadores e dos alunos das oficinas fizeram falas tanto de apoio ao trabalho que vem sendo realizado nos últimos quatro anos, quanto sobre a importância da continuidade desse trabalho com a reeleição do prefeito Filippi. O secretário de Cultura, Camilo Vannuchi, abriu a plenária lendo uma mensagem de apoio da ministra da Cultura, Margareth Menezes.

A atriz Mônica Rodrigues fez uma fala inflamada e alertou que a cultura de Diadema corre o risco de retroceder em tudo o que houve avanço nos últimos quatro anos. “Quando a atual gestão começou, encontramos equipamentos abandonados, cheios de avarias e um número 70% menor nas vagas de oficinas do que temos hoje”, relembrou. “São vários os projetos que essa gestão criou ou fortaleceu e tudo isso corre o risco de ser desmantelado”, completou.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Luiz Mauro Rocha, destacou que falava em nome dos funcionários atuais e os antigos, que sempre tiveram compromisso com Filippi e que sabem que Filippi sempre se comprometeu com eles. “Essa eleição tem muita coisa em jogo. Nas gestões anteriores ao Filippi, a Secretaria de Cultura quase deixou de existir. O objetivo desse pessoal é unificar Secretarias e fazer da Cultura um apêndice. É essa gestão que dá a autonomia que a gente precisa porque é o futuro dessa Secretaria que está em jogo”, pontuou.

A artista plástica e arte educadora nas oficinas da Secretaria de Cultura, Vanessa Fortino, destacou que atua na cidade há quatro anos e que Diadema se sobressai com relação a outros municípios com o grande número de equipamentos culturais, que atuam de maneira intersecretarial, com oficinas para referenciados dos Caps e pessoas em situação de rua, por exemplo.

O estudante Eduardo Gomes da Silva, um dos 7.000 alunos das oficinas, contou sobre como frequentar o Centro Cultural Taboão para aulas de coral, piano, flauta, artes plásticas, violão e braile mudou a sua vida. O jovem passou a ser deficiente visual em 2023 e participar das oficinas o tirou da cama, onde passava o dia todo. “Lá eu me sinto mais ativo, me sinto importante. Por isso quero agradecer muito aos meus professores”, afirmou, emocionando os presentes.

O prefeito Filippi foi o último a falar, depois de outros participantes, e se comprometeu a continuar fortalecendo a cultura no município e a aumentar o orçamento da Cultura. “A presença de vocês aqui está me dando um banho de alegria e compromisso com a cidade”, agradeceu. “Nosso orçamento já chegou a 3%. Quando voltei para a prefeitura, não chegava a 1% do orçamento total. Nós fizemos um governo bom, mas com o apoio e voto de vocês, vamos fazer um governo ótimo, aumentar o orçamento, porque investir na cultura é a melhor forma de investir na saúde das pessoas”, concluiu.

Leia abaixo a íntegra do manifesto, que pode ser assinado pelo link https://chng.it/45y9h6psXt:

Artistas e apoiadores da Cultura de Diadema com Filippi

Nós, artistas e apoiadores da Cultura, de Diadema, em defesa de uma Cultura participativa, estamos com José de Filippi Jr., diante do cenário que se apresenta neste segundo turno das eleições, em combate à extrema direita defendida pelo candidato Taka, que escolheu como Vice Andreia Fontes, do mesmo partido de Bolsonaro que em seu governo extinguiu o Ministério da Cultura, e tem como um de seus principais aliados e coordenador de campanha o pior secretário de cultura que a cidade já teve, o Sr.Eduardo Minas, na gestão Lauro Michels, da qual unanimemente repudiamos, pela prática fascista, teocrática e antidemocrática na qual vivemos durante os anos de seu último mandato. Aliás, além de Minas, pelo menos outros cinco ex-secretários do governo de Michels fazem parte de sua base de campanha.

Em defesa da Cultura, Filippi promete em seu plano de governo o fortalecimento do setor e da produção local e se compromete publicamente com uma gestão participativa, com real diálogo com a classe artística e fazedores de cultura da cidade, passando por um mapeamento ativo da produção artística da cidade e ajudando a fortalecer a organização estrutural que já existe, que se faz através das Câmaras Setoriais das Linguagens artísticas e do Conselho de Cultura.

Diante destas perspectivas, reiteramos nosso apoio ao Filippi e nos comprometemos, através deste documento, a cobra-lo, para que se cumpram todas as pautas apontadas em seu programa de governo, bem como as que apontamos necessárias acrescentar neste documento.

Nós, Artistas e Apoiadores da Cultura, de Diadema, abaixo-assinamos.