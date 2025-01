Torneio de futebol society em Mogi das Cruzes homenageia Champions

O clima do torneio de clubes mais competitivo do mundo vai invadir o Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC) a partir de março. O primeiro campeonato de futebol do ano no complexo de esportes e lazer mogiano prestará homenagem à Champions League, conhecida por reunir os principais times da Europa.

A Champions League de Futebol Society CCMC terá início em 23 de março, com partidas sempre aos domingos, no campo Maurício Machado de Mello. As inscrições, abertas até 2 de março, estão disponíveis para atletas associados maiores de 18 anos e custam R$ 80.

Torneio tradicional no CCMC

Seguindo a tradição de homenagear grandes competições internacionais, o CCMC já dedicou edições anteriores a torneios renomados, como La Liga da Espanha, a Premier League inglesa, a Super Liga Argentina, a Bundesliga e a Copa do Mundo.

O diretor de Esportes do CCMC, Rodrigo Lazzuri, destaca a importância da iniciativa:

“Este torneio já se tornou tradicional no clube porque sempre traz a inspiração de grandes torneios mundiais. A ideia é levar para dentro do complexo mogiano o espírito da competitividade e a alegria da torcida”.

A Champions League de Futebol Society CCMC tem o patrocínio da CEOOT – Ortopedia, Traumatologia e Oftalmologia. Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas pelo telefone 4728-5600.