Newell’s Old Boys anuncia a contratação de Keylor Navas

O Newell’s Old Boys, tradicional clube argentino, oficializou na noite desta terça-feira a contratação do experiente goleiro costarriquenho Keylor Navas, que anteriormente defendeu as cores do Real Madrid e do Paris Saint-Germain.

Com 38 anos, Navas não entra em campo desde maio, quando encerrou sua passagem pelo PSG. No mesmo período, o goleiro anunciou sua aposentadoria da seleção nacional da Costa Rica, onde teve uma carreira de destaque ao participar de três Copas do Mundo: Brasil 2014, Rússia 2018 e Catar 2022.

A trajetória de Navas no futebol começou no Saprissa, clube de sua terra natal, e se estendeu por 15 anos na Europa. O goleiro passou por equipes como Albacete e Levante, até ser contratado pelo Real Madrid após sua notável performance na Copa do Mundo de 2014. Durante suas cinco temporadas no clube espanhol, conquistou um total de 11 títulos, incluindo um tricampeonato consecutivo da UEFA Champions League entre 2016 e 2018.

Em 2019, Navas se transferiu para o Paris Saint-Germain. Contudo, com a chegada do goleiro italiano Gianluigi Donnarumma em 2021, sua posição como titular foi comprometida. Em busca de mais tempo em campo, ele foi emprestado ao Nottingham Forest, da Inglaterra, durante a temporada 2022/23, retornando ao PSG por mais uma temporada antes de sua recente contratação pelo Newell’s.

Na Argentina, a chegada de Navas representa uma esperança para o Newell’s Old Boys recuperar seu prestígio. O clube de Rosário não conquista um título nacional desde 2013 e na última edição do Campeonato Argentino terminou em uma modesta 25ª colocação.