Torção tira Carlos Alcaraz do Rio Open; torneio terá brasileiro nas quartas de final

O espanhol Carlos Alcaraz está fora do Rio Open: o tenista torceu o pé durante ainda no primeiro game de seu jogo contra o brasileiro Thiago Monteiro e acabou desistindo. Com o resultado, Monteiro avança na chave e encara Felipe Meligeni Alves nas oitavas de final — o Brasil, portanto, tem um representando garantindo nas quartas de final do ATP 500.

Após um longo dia de espera causada pela chuva que caiu no Rio de Janeiro ao longo da tarde, um anticlímax aguardava o público carioca. Com a partida entre o brasileiro João Fonseca e o francês Arthur Fils adiada para amanhã (21), o último jogo da noite na Quadra Guga Kuerten era o aguardado duelo entre o número 2 do mundo e um dos principais representantes do Brasil em seu único torneio nível ATP. O desfecho do embate, porém, não poderia ser pior.

Thiago Monteiro cumprimenta Carlos Alcaraz após sua partida acabar mais cedo (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Com menos de dois minutos de jogo, Carlos torceu seu pé direito, lesionando o tornozelo. O espanhol de 20 anos foi atendido e até tentou voltou a jogar após o ocorrido — conseguindo até uma quebra de saque contra o brasileiro. No game seguinte, Monteiro respondeu a quebra e, em seguida, Alcaraz concedeu a partida.

Em coletiva de imprensa realizada após o jogo, Carlos afirmou ter percebido na hora que seria difícil continuar a partida. “Eu senti que havia sido ruim,” disse. O tenista comentou que, na conversa que teve com seu fisioterapeuta, eles combinaram que ele poderia retornar à quadra e ver como se sentia. Após dois games completos, porém, ficou claro para ele que seria melhor conceder.

Apesar da chuva ter atrasado as partidas, o espanhol comentou que a quadra não estava inadequada para jogo. “Acho que essas coisas acontecem, ainda mais no saibro. Não foi um problema da quadra, me machuquei numa mudança de direção e isso acontece nesse tipo de piso,” declarou o tenista.

Carlos Alcaraz em coletiva de imprensa nesta terça (20) no Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Alcaraz deve descansar hoje e fazer exames amanhã para verificar a gravidade de sua lesão. O espanhol espera poder jogar sua partida de exibição contra o compatriota Rafael Nadal, agendada para 3 de março, em Las Vegas. O evento foi organizado e será transmitido pela Netflix.

Brasileiro nas quartas de final do Rio Open

Com a vitória de Thiago Monteiro por W.O. e Felipe Meligeni Alves derrotando o argentino Pedro Cachin por 2 sets a 0, os dois brasileiros se encontram nas oitavas de final do Rio Open. O confronto entre os dois deve acontecer nesta quinta-feira (22), em horário ainda a ser definido.