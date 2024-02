Rio Open tem super terça com Alcaraz contra Monteiro e as estreias de Fils, Fonseca e Wawrinka

Favorito ao título do Rio Open apresentado pela Claro, o espanhol Carlos Alcaraz estreia nesta terça-feira contra o brasileiro Thiago Monteiro na 10ª edição do maior torneio da América do Sul, em rodada que começa às 16h30 no Jockey Club Brasileiro e terá ao todo 12 partidas, incluindo campeões de Grand Slam como Stan Wawrinka e Marcelo Melo, além de jovens sensações como Arthur Fils e João Fonseca, que fecharão a programação da Quadra Guga Kuerten.

Número 2 do mundo, Alcaraz falou nesta segunda-feira sobre o que esperar do jogo contra Monteiro e lembrou que a vantagem no confronto é do tenista brasileiro.

“Eu joguei uma vez com ele, faz bastante tempo, em 2021. Eu perdi para ele, então eu conheço seu jogo. Eu vi suas partidas muitas vezes. E eu sei que ele é um grande jogador e obviamente acho que terá uma motivação maior jogando no Brasil, no Rio, em frente ao seu público. Será uma partida difícil, desafiante, eu tenho que estar pronto para uma batalha e pronto para dar meu 100%, meu melhor tênis, se quiser derrotá-lo”, disse Alcaraz.

Rodilei Morais/ABCdoABC

Para tentar surpreender Alcaraz, Monteiro tenta se apegar em seu histórico jogando no ATP 500 carioca, onde tem um histórico de sete vitórias, incluindo a icônica diante do francês Jo-Wilfried Tsonga, em 2016.

“Alcaraz é um fenômeno, novo, já ganhou dois Grand Slams, já foi 1 do mundo, é a grande atração do evento e ao mesmo tempo eu sinto que estou bem preparado, eu sempre jogo muito bem aqui no Rio, gosto da atmosfera, da torcida, ele é muito querido aqui também, então não sei se a torcida estará dividida ou se eu vou conseguir jogar junto com a galera também, mas eu acho que realmente é aproveitar essa oportunidade da melhor forma”, diz Monteiro.

Wawrinka duela contra argentino que vem de título

O primeiro jogo da Quadra Guga Kuerten nesta terça-feira marcará a primeira vez do suíço Stan Wawrinka exibindo seu famoso backhand de uma mão em solo brasileiro. Dono de três títulos de Grand Slam e um ouro olímpico, ele estreia contra o argentino Facundo Diaz Acosta, que vem embalado pelo primeiro título da carreira em Buenos Aires.

Campeão de três Grand Slams, Stan Wawrinka treina antes da fase principal do Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

“No tênis nada supera a confiança que você consegue vencendo jogos e torneios. Certamente, ele estará se sentindo ótimo. O vi jogar na semana passada desde o primeiro jogo, é um jogador difícil, canhoto, um forte jogador de saibro, então será um grande desafio para mim. Mas acho que no geral eu estou jogando bem, tenho treinado bem, joguei bem na semana passada. Me sinto bem e estou pronto para lutar”, diz Wawrinka.

João Fonseca encara sensação francesa em sua estreia no Rio Open

O carioca João Fonseca é quem fecha a programação desta terça-feira, em sua segunda vez na chave principal do Rio Open. Campeão do US Open juvenil e com um início de carreira muito promissor no profissional aos 17 anos, ele terá pela frente o francês Arthur Fils, cabeça de chave número 7, que tem apenas 19 anos, em um duelo da nova geração do esporte.

Rodilei Morais/ABCdoABC

“Sei que é um ótimo jogador, promessa e quero desfrutar do momento. Eu sou mais novo, por incrível que pareça, sou mais novo que ele, que já é novo. É jogar feliz, com a torcida. Tenho uma relação especial com o Rio Open, á vim de plateia, de sparring, no ano passado eu vim para jogar, esse ano de novo, então é desfrutar o máximo do momento, jogar feliz, vibrando e vamos com tudo”, projeta Fonseca.

Meligeni e Marcelo Melo são atrações da Quadra 1

Depois de furar o Qualifying do Rio Open, feito inédito até então entre os tenistas brasileiros, Felipe Meligeni volta à quadra nesta terça-feira, às 16h30, pela chave principal do ATP 500 para enfrentar o argentino Pedro Cachin na Quadra 1, que também terá o chileno Nicolas Jarry em ação contra o alemão Yannick Hanfmann.

Felipe Meligeni Alves se tornou o primeiro brasileiro a furar o qualifying em simples no Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

A quadra que é conhecida como caldeirão das duplas no torneio carioca terá um confronto entre brasileiros pela primeira rodada. Dono de dois títulos de Grand Slam e ex-número 1 do mundo, Marcelo Melo joga ao lado do holandês Matwe Middelkoop contra Rafael Matos, vencedor das duplas mistas do Australian Open em 2022. Matos tem como parceiro o colombiano Nicolas Barrientos.

Rio Open: programação da terça-feira (20/02)

QUADRA GUGA KUERTEN – 16h30

Facundo Diaz Acosta (ARG) vs Stan Wawrinka (SUI)

Não antes das 19h00

[1] Carlos Alcaraz (ESP) vs [WC] Thiago Monteiro (BRA)

[7] Arthur Fils (FRA) vs [WC] João Fonseca (BRA)



QUADRA 1 – 16h30

[Q] Felipe Meligeni Alves vs Pedro Cachin (ARG)

Yannick Hanfmann (GER) vs [3] Nicolas Jarry (CHI)

Marcelo Melo (BRA) / Matwe Middelkoop (NED) vs Nicolas Barrientos (COL) / Rafael Matos



QUADRA 2 – 16h30

[Q] Corentin Moutet (FRA) vs [5] Sebastian Baez (ARG)

Roberto Carballes Baena (ESP) vs Cristian Garin (CHI)

[3] Maximo Gonzalez (ARG) / Andres Molteni (ARG) vs [WC] Fernando Romboli (BRA) / Thiago Seyboth Wild (BRA)



QUADRA 4 – 16h30

Dusan Lajovic (SRB) vs Daniel Elahi Galan (COL)

Federico Coria (ARG) vs [Q] Mariano Navone (ARG)

Sebastian Ofner (AUT) / Bernabe Zapata Miralles (ESP) vs Alexander Erler (AUT) / Lucas Miedler (AUT)