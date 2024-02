Em feito inédito, brasileiros furam qualifying e estão na chave principal do Rio Open

A edição de 2024 do Rio Open não vem sendo especial apenas pelo marco histórico de dez anos do torneio — pela primeira vez, um brasileiro conseguiu passar pelo torneio classificatório e garantir sua vaga na chave principal. O feito foi realizado por Felipe Meligeni Alves, de 26 anos e atual número 153 do ranking. Além dele, a parceria formada por João Fonseca e Marcelo Zormann também avançou na chave duplas.

Meligeni Alves — sobrinho de Fernando Meligeni — derrotou o argentino Juan Manuel Cerundolo em sets diretos, com parciais de 6-3 e 7-6(6). Dominante no primeiro set, o campineiro enfrentou um duelo mais equilibrado no segundo: ele chegou a ter uma quebra de vantagem, mas Cerundolo respondeu e a partida foi decidida no tiebreak. Com muito apoio da torcida brasileira, Felipe superou o rival e agora enfrenta o também argentino Pedro Cachin na chave principal. Será o primeiro encontro entre o brasileiro e o atual número 76 do ranking.

Meligeni Alves sacando em sua segunda vitória seguida no Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

O tenista atribui a classificação inédita ao preparo mental que veio desenvolvendo desde o ano passado. Conseguindo controlar as emoções, Meligeni foi capaz de lidar melhor com os momentos de pressão do que em torneios anteriores. “Adicionei muita leitura e meditação à minha rotina. Nunca me imaginei lendo um livro na minha vida e já li quatro esse ano,” comentou o atleta, com bom humor após a vitória.

Já é sensação

O jovem João Fonseca, de 17 anos, já é queridinho da torcida brasileira. Ele e seu parceiro, Marcelo Zormann, dez anos mais velho foram outros que passaram pelo qual com sucesso. O duo jogou contra Yannick Hanfmann, da Alemanha, e Juan Pablo Varillas, do Peru, sob os olhos de milhares de pessoas na Quadra Guga Kuerten.

A dupla local venceu o primeiro set sem grandes dificuldades, mas sofreu duas quebras no saque de João no segundo. Se na primeira o jovem havia sido mais consistente, o carioca, em entrevista na zona mista após a partida, agradeceu Zormann por ter mantido o equilíbrio no jogo. A partida foi decidida no match tie-break — set de 10 pontos que define as partidas de duplas — no qual os brasileiros foram absolutos e cederam apenas um ponto aos adversários.

Aos 17 anos, João Fonseca já ganhou o coração dos fãs brasileiros (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Após a vitória, dezenas de fãs — especialmente as crianças presentes — foram correndo em busca de um autógrafo de Fonseca ou uma foto com o jogador. “É muito bom receber esse suporte,” diz o tenista, que se sente emocionado por ouvir seu nome nas arquibancadas.

Marcelo comenta estar muito feliz com sua participação independente de qualquer resultado. “Mesmo se tivéssemos perdido ontem, poder jogar um torneio dessa dimensão, sendo que três anos atrás eu estava em casa, muito mal, sem muita perspectiva,” declarou. Ele também destaca a amizade que tem com João como um fator importante.

Como funciona o qualifying

Em todo torneio da Associação de Tenistas Profissionais (ATP), jogadores que não possuem ranking suficiente para entrar diretamente na competição disputam uma porcentagem de vagas em um torneio que antecede a chave principal. Além disso, a organização de cada evento pode convidar jogadores — através dos chamados wild cards — tanto para o qualifying quanto diretamente para o torneio.

Apoio da torcida brasileiro tem sido fundamental nos jogos dos tenistas locais (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Quanto aos wild cards, é comum que cada torneio convide jogadores do próprio país, fomentando o esporte local. Contudo, nem sempre é fácil para jogadores das duas categorias progredirem em suas chaves. Difícil, mas não impossível: a canadense Emma Raducanu conseguiu, aos 18 anos, vencer o U.S. Open de 2021 após furar o qualifying do Grand Slam, algo inédito em todo o tênis, feminino ou masculino.

Chave principal do Rio Open

O confronto de Meligeni contra Cachin acontece somente amanhã (20), mas hoje o brasileiro joga ao lado do compatriota Marcelo Demoliner enfrentando a dupla francesa de Sadio Doumbia e Fabien Reboul. O horário estimado para a partida é às 17h50 no horário de Brasília e acontece na Quadra 1 do Rio Open.

Fonseca e Zormann começam seu jogo contra os alemães por volta do mesmo horário na Quadra 2. João ainda tem compromisso marcado contra o francês Arthur Fils na chave simples do torneio. Ele comenta que está pronto para participar das duas chaves: “O preparo vem ao longo do ano,” declara. “As duplas vieram inesperadamente, mas pelo lado bom. Estou muito feliz.”

Rio Open tem a Quadra Guga Kuerten como seu palco principal (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

As partidas da chave principal começam hoje às 16h30 com o brasileiro Gustavo Heide enfrentando o chileno Tomas Barrios Vera na Quadra Guga Kuerten. Não antes das 19h, o atual campeão Cameron Norrie inicia sua defesa de título contra o boliviano Hugo Dellien. A programação da principal quadra do Rio Open se encerra com a partida entre Thiago Seyboth Wild — brasileiro melhor colocado no ranking — e Alejandro Tabilo, do Chile.