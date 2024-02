Rio Open 2024 | Saiba tudo o que rolou no primeiro dia de qualifying

O primeiro dia do maior torneio de tênis da América Latina já rendeu muitas emoções ainda nos jogos de sua fase classificatória. O Rio Open 2024 teve início com jogos de representantes do Brasil jogando em simples, além de uma dupla. Antes das partidas também aconteceu o sorteio da chave principal — que traz duelos imperdíveis, como o do brasileiro Thiago Monteiro contra o número 2 do mundo, Carlos Alcaraz.

O Jóquei Clube Brasileiro recebeu um grande público neste sábado (17) apesar da chave principal ainda nem ter começado. Para o qualifying — chave que traz tenistas de posições inferiores no ranking, além de convidados pela organização — os ingressos foram distribuídos de forma gratuita e esgotaram rapidamente.

Campeão de três Grand Slams, Stan Wawrinka treina antes da fase principal do Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Com as partidas começando às 16h, os fãs de tênis já podiam sentir um gostinho do que viria por aí ao passar pelas quadras de treino. Stan Wawrinka, vencedor de três Grand Slams, foi uma das estrelas que exibiu suas habilidades — como seu famoso backhand de uma mão — para os brasileiros que chegaram cedo. Thiago Monteiro e Thiago Seyboth Wild, brasileiro mais bem colocado no ranking hoje, também já treinaram no saibro do Rio.

Brasileiros no qualifying do Rio Open 2024

Na primeira partida na Quadra Guga Kuerten, Mateus Alves — brasileiro de São José do Rio Preto que deu trabalho para Alcaraz no Rio Open 2023 — perdeu para o argentino Mariano Navone em sets diretos (6-4, 6-3). Navone tem tido bons resultados em torneios ATP Challenger e ocupa a posição 117 no ranking mundial.

Mateus Alves estreiou oficialmente o saibro da quadra central do Rio Open, jogando a primeira partida do torneio nela (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Outro brasileiro que sofreu um revés em sua disputa foi João Lucas Reis. Apesar de um primeiro set equilibrado contra Genaro Olivieri, da Argentina, o recifense não manteve o ritmo na segunda parcial. A derrota veio por dois sets a zero (7-5, 6-1). Genaro enfrenta hoje seu compatriota Navone — é garantido, portanto, que pelo menos mais um argentino esteja na a fase principal do torneio.

Felipe Meligeni Alves, por outro lado, entregou uma performance dominante contra o eslovaco Alex Molcan. O tenista natural de Campinas começou a partida quebrando o saque do adversário e deu poucas chances para que ele reagisse. Molcan, que já chegou ao posto 38 do ranking, foi derrotado por 6-2, 6-3 por um Felipe muito impulsionado pela torcida a favor.

Felipe Meligeni Alves sacando na quadra central do Rio Open ao anoitecer (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Já Matheus Pucinelli de Almeida obteve sua vitória contra o espanhol Pedro Martinez. O campeão do ATP Santiago de 2022 e ex-número 40 do ranking não encontrou seu melhor jogo, além de parecer incomodado com a torcida que favorecia o brasileiro. Pucinelli, que havia chegado à semifinal do Challenger de Piracicaba, venceu em sets diretos, com parciais de 6-3 e 6-4.

Ex-número 28 do ranking, o eslovaco Alex Molcan não foi páreo para Felipe Meligeni Alves (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Por fim, a partida que encerrou a noite no Jóquei Clube foi um duelo entre uma dupla brasileira e uma francesa. O jovem João Fonseca, acompanhado por Marcelo Zormann, encararam Theo Arribage e Luca Sanchez em uma quadra principal cheia — ao menos nos assentos liberados, já que alguns setores permaneceram fechados durante todo o dia. Fonseca e Zormann se apresentaram em sintonia na quadra, alcançando a quebra no quinto serviço dos franceses. Sanchez se irritou com o fato — e com a torcida — e atirou três bolas para fora do estádio.

A partir daí, o jogo esquentou e os brasileiros puderam aproveitar o momento à favor. Zormann teve uma sólida atuação defensiva, especialmente no fundo da quadra. Ao mesmo tempo, a agilidade de Fonseca o permitiu ser providencial contra os voleios e dropshots dos franceses. A complementaridade da dupla resultou em uma vitória em sets diretos, um duplo 6-4, para a alegria do público carioca.

Rio Open hoje

Agora, Meligeni Alves encara o argentino Juan Manuel Cerundolo — irmão mais novo do também tenista Francisco Cerundolo — pela vaga na chave principal. A partida acontece às 16h no horário de Brasília, na Quadra Guga Kuerten. Logo em seguida, a dupla Fonseca e Zormann joga no mesmo local contra o alemão Yannick Hanfmann e o peruano Juan Pablo Varillas.

João Fonseca e Marcelo Zormann jogaram em sintonia e avançaram para a próxima fase do qualifying (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Por sua vez, Matheus Pucinelli pega o francês Corentin Moutet na Quadra 1 do Rio Open. A disputa está agendada para as 17h.