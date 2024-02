Brasileiros encaram duelos difíceis logo na primeira rodada do Rio Open; veja chave completa

O sorteio da chave principal deixou alguns dos representantes brasileiros do Rio Open em confrontos complicados: Thiago Monteiro, atualmente na posição 118 do ranking da ATP, enfrenta o cabeça de chave número principal do torneio e número 2 do ranking, o espanhol Carlos Alcaraz. João Fonseca, de 17 anos, encara outra jovem promessa — o francês Arthur Fils.

O tenista brasileiro Gustavo Heide participou do sorteio do Rio Open (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Além destas partidas, a décima edição do ATP 500 do Rio de Janeiro já conta com outros duelos que prometem. O detentor de três títulos de Grand Slam, Stan Wawrinka, inicia sua trajetória em jogo contra o argentino Facundo Diaz Acosta. Já o campeão da edição de 2020 do Rio Open, o chileno Cristian Garín encontra o espanhol Roberto Carballes Baena em seu primeiro jogo.

Boleiros do Rio Open ajudaram também no sorteio da chave (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Os outros brasileiros já na chave principal, o paranaense Thiago Seyboth Wild e o paulista Gustavo Heide — que esteve presente no sorteio — têm confrontos mais favoráveis que seus compatriotas. Wild pega o chileno Alejandro Tabilo, enquanto Heide joga contra Tomás Barrios Vera, também do Chile. Se passar da primeira rodada, porém, Gustavo tem pela frente o vencedor da disputa entre o boliviano Hugo Dellien e o britânico Cameron Norrie — que entra em quadra defendendo seu título no torneio.

Confira a chave completa a seguir.