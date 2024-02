Rio Open terá campanha de doação de raquetes na 10ª edição

Uma marca registrada do Rio Open desde o seu início em 2014, a doação de raquete para os projetos sociais apoiados pelo evento acontecerá mais uma vez na edição de 2024. Contando com a parceria da Wilson, a fornecedora oficial de bola do evento doará um material esportivo a cada duas doações de raquete recebidas através do público.



Os materiais serão destinados a crianças e jovens dos projetos sociais apoiados pelo evento: Escolinha Fabiano de Paula, Futuro Bom, Projeto Paraty Tênis e Tênis na Lagoa, além do Núcleo Esportivo Rio Open. Para fazer a doação, o interessado deve trazer as raquetes ao torneio e pode deixá-la, logo na entrada, a partir de sábado, dia 17 de fevereiro, até o final do evento, no dia 25.

Público do Rio Open pode contribuir com projetos sociais doando raquetes usadas (Imagem: Divulgação/Fotojump)

Reforçando o papel do tênis como ferramenta de inclusão e transformação social, o Rio Open seguirá promovendo em 2024 o Torneio Winners, competição voltada para as crianças e jovens que frequentam os mencionados projetos. Além disso, integrantes dessas instituições ganham ingressos para assistir às partidas do Rio Open e alguns também fazem parte da equipe de boleiros do torneio

Sobre o Rio Open

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+,Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, New Holland, RedeDor, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Cremer, Shopping Leblon, ALLOS, Copa Energia e Grey Goose.



A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.



O evento conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro e Prefeitura do Rio.



O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.



O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.



O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.