Thiago Monteiro recebe convite para a chave principal do Rio Open

O Rio Open apresentado pela Claro anunciou mais convites para as chaves principais de simples e de duplas e também do qualifying da grandiosa décima edição do maior torneio de tênis da América do Sul. Thiago Monteiro disputará a sua oitava chave principal do Rio Open, enquanto Felipe Meligeni e Matheus Pucinelli foram confirmados no qualifying. Nas duplas, Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni receberam o último convite da chave principal. Mais um convite será anunciado posteriormente para o qualifying de duplas.



No torneio em que o cearense começou a sua grande caminhada na elite do tênis, Thiago Monteiro retorna para o seu nono Rio Open e a oitava chave principal no ATP 500, recebendo o último convite da chave principal de simples. O brasileiro, um dos grandes favoritos da torcida, marcou a sua história no torneio ao vencer o francês Jo-Wilfried Tsonga, na época número 9 do mundo, na primeira rodada. Ex-número 61 do mundo e atual 118º, Thiago é dono de nove títulos em challengers e vem de uma grande campanha ao representar a equipe brasileira na Copa Davis, conseguindo duas vitórias e garantindo o time no grupo mundial da competição pela primeira vez em nove anos.

Thiago Monteiro afirma considera o Rio Open marcante em sua carreira (Imagem: Divulgação/Fotojump)

“O Rio Open marcou minha carreira. É sempre a semana mais especial do ano: o maior torneio da América do Sul e em casa. As melhores lembranças que tenho numa quadra de tênis são no Rio Open, com a energia da galera e jogos memoráveis. Só tenho a agradecer a organização do evento por essa oportunidade, a de fazer parte do Rio Open mais uma vez. Estou muito feliz e agora é aproveitar da melhor forma”, disse Thiago.

Felipe Meligeni joga o qualifying do Rio Open em simples e duplas (Imagem: Divulgação/Fotojump)

No qualifying, os dois últimos convites da chave foram definidos. Felipe Meligeni, número 151 do mundo, recebeu uma das vagas finais, assim como Matheus Pucinelli, o 314º do ranking. Felipe vem de boas campanhas recentes, como a segunda rodada no US Open saindo do qualifying e a semifinal no challenger de Guayaquil, sendo o atual número 3 do Brasil. Aos 22 anos e vindo de semifinal no challenger de Piracicaba, Pucinelli substitui a vaga de Gilbert Klier, o vice-campeão da Maria Esther Bueno Cup, que precisou desistir da competição após sofrer uma lesão no pé.

Já na chave principal de duplas, Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni vêm juntos para a disputa do maior torneio de saibro das Américas. Demoliner, número 77 do mundo, tem cinco títulos de ATP em sua coleção e é um dos principais nomes das duplas brasileiros nos últimos anos. Felipe, conciliando as carreiras de simples e duplas, já chegou ao posto de 75º nas duplas e tem dois títulos de ATP, ambos ao lado de Rafael Matos, no seu hall de conquistas.

Wild cards do Rio Open

Veja os convites dados pela organização do Rio Open para suas chaves principais e torneios classificatórios:

Chave principal de simples

1. Gustavo Heide

2. João Fonseca

3. Thiago Monteiro



Chave principal de duplas

1. Rafael Matos e Nicolas Barrientos

2. Marcelo Demoliner e Felipe Meligeni



Qualifying de simples

1. Felipe Meligeni

2. Matheus Pucinelli

3. João Lucas Reis

