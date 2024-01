ATP divulga lista de jogadores para o Rio Open 2024

A ATP (Associação de Tenistas Profissionais) divulgou nesta terça-feira a lista completa de jogadores que disputarão a grandiosa décima edição do Rio Open apresentado pela Claro. Carlos Alcaraz, o número 2 do mundo, Cameron Norrie, o atual campeão do torneio, Marin Cilic, Arthur Fils e Stanislas Wawrinka são os destaques do ATP 500 brasileiro, que será disputado entre os dias 17 a 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Liderando a lista, Alcaraz disputará a sua quarta edição do Rio Open. O espanhol fez a sua estreia no torneio em 2020, quando figurava na 406ª colocação e era apontado como uma das futuras promessas do tênis. Carlos recebeu um convite da organização do Rio Open, onde disputou a sua primeira chave principal de ATP e também conquistou a sua primeira vitória em torneios ATP. Em 2022, Alcaraz voltou ao Rio como o 29º do ranking e conquistou o maior título da sua carreira até então, se tornando o jogador mais jovem a vencer um ATP 500. No ano seguinte, em 2023, o espanhol fez mais uma grande campanha no torneio, saindo do Jockey Club Brasileiro como o o vice-campeão da edição. Hoje, Alcaraz é campeão de dois Grand Slams (US Open 2022 e Wimbledon 2023) com apenas 20 anos de idade.

Stan Wawrinka vem ao Rio Open pela primeira vez (Imagem: Divulgação/Rio Open)

Quem também retorna ao Rio Open é o britânico Cameron Norrie, o atual campeão do torneio. Número 22 do mundo, o tenista é dono de cinco títulos do nível ATP e marcou a sua história no Rio Open não só com a conquista do título, como também com a vontade de se envolver com a cidade do Rio de Janeiro, ficando emocionado com a visita à Rocinha na última edição. Norrie vai em busca da defesa do título no torneio, algo que jamais foi feito na história do Rio Open.

Outro nome que volta a disputar o maior torneio de tênis da América do Sul é o croata Marin Cilic. Conhecido pelos seus golpes potentes e com um dos melhores saques do circuito, Cilic é campeão de 20 títulos de ATP, incluindo a conquista do US Open em 2014. O croata disputa o Rio Open pela segunda vez em sua carreira, com a primeira tendo sido na edição de 2018, marcando o público brasileiro com a sua simpatia por onde passou.

As novidades ficam por conta de Stanislas Wawrinka e Arthur Fils. Wawrinka é um maiores vencedores de Grand Slam da geração atual, tendo conquistado três títulos do nível. Campeão no Australian Open 2014 contra Rafael Nadal e em Roland Garros (2015) e no US Open (2016) contra Novak Djokovic, o suíço soma cinco vitórias contra tenistas número 1 do mundo em Grand Slams. O seu hall de troféus conta com 16 títulos em simples e três nas duplas, incluindo a medalha de ouro olímpica em Pequim 2008 ao lado de Roger Federer. Um dos grandes favoritos do público brasileiro, dono de uma das técnicas mais elogiadas do circuito e um dos maiores nomes do saibro, Stan, como é conhecido, promete fazer uma passagem marcante pelo Rio de Janeiro.

Arthur Fils é um dos grandes nomes da nova geração e com apenas 19 anos já ocupa a 34ª colocação do ranking. O tenista iniciou o ano de 2023 na 252ª posição e subiu com grandes campanhas, como a conquista do challenger de Oeiras e do seu primeiro ATP da carreira, em Lyon. Sua última temporada rendeu uma vaga para o francês no Next Gen ATP Finals, torneio que reúne as maiores promessas do ano, onde chegou até a final da competição.

A décima edição do Rio Open também já tem garantida dois brasileiros diretamente na chave principal. Thiago Wild, número 77º, entrou diretamente na chave, enquanto Gustavo Heide, o campeão da Maria Esther Bueno Cup, é dono de um dos três convites na chave. Outros dois convites serão distribuídos pelo torneio futuramente.

“Estamos muito felizes com essa lista para os 10 anos do Rio Open. É muito especial ter, pelo quarto ano, o Alcaraz conosco, o grande nome do circuito atualmente e que todo mundo quer ver. Vamos ter o Norrie também, nosso atual campeão, podendo ter uma reedição da final de 2023 e um outro grande nome que volta que é o Cilic. É uma chave com muitas novidades, como o Wawrinka e o Fils e pelo Brasil, o Thiago Wild que ganhou a primeira edição da MEB CUP e esse ano entra por mérito próprio. Uma mistura de estilos de jogos e de personalidades para todos os fãs e que promete trazer muita emoção para a 10a edição”, declarou Luiz Carvalho, diretor do Rio Open.

A chave de simples do Rio Open 2024 contará com 32 vagas, sendo 23 classificações diretas através do ranking dos tenistas. Três convites da organização e mais um, reservado para solicitação de tenistas da lista A+ da ATP, também integram a conta. Outros quatro tenistas virão do qualifying, que será disputado nos dias 17 e 18 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro e com entrada gratuita (mais informações em breve). Por último, uma vaga faz parte do special exempt, reservado para tenistas que não puderem disputar o qualifying por estarem em ação em outro torneio. Caso não precisem ser usadas, as vagas do special exempt e do convite da lista A+ virarão vagas para classificação direta.

Rio Open 2024: confira a lista de inscritos

Veja a lista de inscritos no Rio Open:

Carlos Alcaraz (ESP) – 2º

Nicolas Jarry (CHI) – 18º

Francisco Cerundolo (ARG) – 21º

Marin Cilic (CRO) – 21º (ranking protegido)

Cameron Norrie (GBR) – 22º

Sebastian Baez (ARG) – 29º

Tomas Martin Etcheverry (ARG) – 32º

Laslo Djere (SRB) – 33º

Arthur Fils (FRA) – 34º

Sebastian Ofner (AUT) – 37º

Alejandro Tabilo (CHI) – 49º

Daniel Altmaier (GER) – 50º

Dusan Lajovic (SRB) – 51º

Yannick Hanfmann (GER) – 52º

Stan Wawrinka (SUI) – 56º

Roberto Carballes Baena (ESP) – 63º

Pedro Cachin (ARG) – 74º

Thiago Wild (BRA) – 77º

Bernabe Zapata Miralles (ESP) – 78º

Juan Pablo Varillas (PER) – 81º

Jaume Munar (ESP) – 82º

Federico Coria (ARG) – 84º

Albert Ramos-Vinolas (ESP) – 85º

WC – Gustavo Heide (BRA)

Os campeões do Rio Open

2014 – Rafael Nadal (ESP)

2015 – David Ferrer (ESP)

2016 – Pablo Cuevas (URU)

2017 – Dominic Thiem (AUT)

2018 – Diego Schwartzman (ARG)

2019 – Laslo Djere (SRB)

2020 – Cristian Garin (CHI)

2022 – Carlos Alcaraz (ESP)

2023 – Cameron Norrie (GBR)

Patrocinadores do Rio Open

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+, e, ainda com New Holland, RedeDor, IBMEC, Beechcraft, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Shopping Leblon, ALLOS e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open.

O torneio conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro, Prefeitura do Rio. Apoio da Líder, Sextante e Giovanna Baby.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.

O Rio Open é uma promoção da IMM com realização do Instituto Carioca de Tênis.