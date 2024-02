ATP confirma lista de duplas do Rio Open 2024

A lista das duplas que disputarão o Rio Open apresentado pela Claro foi divulgada pela ATP. O forte line-up conta com grandes nomes do circuito, como Ram/Salisbury, eleita a melhor dupla das temporadas de 2022 e 2023 pela ITF, Granollers/Zeballos, os alemães Krawietz/Puetz e os atuais campeões Gonzalez/Molteni, além da dupla do ex-número 1 do mundo Marcelo Melo. O ATP 500 carioca comemora a sua décima edição entre 17 e 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro.

Grande sensação do circuito de duplas e um dos times com maior longevidade entre as equipes atuais, Rajeev Ram e Joe Salisbury disputarão o Rio Open pela primeira vez. O norte-americano e o britânico foram eleitos pela ITF como a melhor dupla das temporadas de 2022 e 2023 após terminarem ambos os anos na primeira colocação do ranking por times. Donos de 4 títulos de Grand Slam, a dupla fez história na última edição do US Open, sendo o primeiro time da história do tênis a conquistar três títulos seguidos no Grand Slam norte-americano.

Rio Open conta com a participação de Salisbury e Ram, uma das parcerias mais bem sucedidas do tênis em duplas (Imagem: Getty Images /Clive Brunskill)

Marcel Granollers e Horacio Zeballos, um dos maiores times saibristas do circuito, retornam ao Rio Open pela terceira vez. Campeões da edição de 2020 e três vezes finalistas de Grand Slam, o espanhol e o argentino vão atrás do bicampeonato no Rio de Janeiro. Quem também retorna são os atuais campeões Maximo Gonzalez e Andres Molteni. Com um 2023 estelar, os argentinos foram umas duplas que mais conquistaram títulos na última temporada, totalizando cinco troféus, incluindo o Masters 1000 de Cincinnati.

Outros especialistas no saibro que figuram na lista são os alemães Kevin Krawietz, duas vezes campeão de Roland Garros, e Tim Puetz. A dupla disputa o Rio Open pela primeira vez como time. Fechando os destaques internacionais, Simone Bolelli e Andrea Vavassori também estarão no Rio de Janeiro. Os italianos vêm embalados no circuito, tendo feito a final no Australian Open em janeiro.

Divulgação/Fotojump

O representante do Brasil por inscrição direta é o mineiro Marcelo Melo. Ex-número 1 do mundo, Melo vai em busca do primeiro título de um brasileiro no Rio Open. Dono de 37 títulos na ATP, incluindo Roland Garros 2015 e Wimbledon 2017, o mineiro disputou todas as edições do Rio Open e vem em 2024 ao lado do seu parceiro de circuito, o holandês Matwe Middelkoop.

Veja a lista das duplas que disputarão o Rio Open

São treze as duplas confirmadas para a chave principal do torneio no Rio de Janeiro. Três outras duplas se juntarão aos times já anunciados. Duas vagas serão reservadas para convites da organização e uma dupla virá do qualifying, que por sua vez é composto por três parcerias definidas pelo ranking e um time convidado. Confira:

1. Rajeev Ram/Joe Salisbury (EUA/GBR)

2. Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG)

3. Maximo Gonzalez/Andres Molteni (ARG/ARG)

4. Kevin Krawietz/Tim Puetz (ALE/ALE)

5. Simone Bolelli/Andrea Vavassori (ITA/ITA)

6. Sadio Doumbia/Fabien Reboul (FRA/FRA)

7. Alexander Erler/Lucas Miedler (AUT/AUT)

8. Marcelo Melo/Matwe Middelkoop (BRA/HOL)

9. Julian Cash/Robert Galloway (GBR/EUA)

10. Pedro Cachin/Tomas Martin Etcheverry (ARG/ARG)

11. Francisco Cabral/Henry Parren (POR/GBR)

12. Sebastian Ofner/Bernabé Zapata Miralles (AUT/ESP)

13. Roberto Carballes Baena/Dusan Lajovic (ESP/SRB)

Qualifying:

1. Nicolas Barrientos/Rafael Matos (COL/BRA)

2. Victor Vlad Cornea/Philipp Oswald (ROM/AUT)

3. Yannick Hanfmann/Juan Pablo Varillas (ALE/PER)

CAMPEÕES DO RIO OPEN

2023 – Maximo Gonzalez/Andres Molteni (ARG/ARG)

2022 – Simone Bolelli/Fabio Fognini (ITA/ITA)

2020 – Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG)

2019 – Maximo Gonzalez/Nicolas Jarry (ARG/CHI)

2018 – David Marrero/Fernando Verdasco (ESP/ESP)

2017 – Pablo Carreño Busta/Pablo Cuevas (ESP/URU)

2016 – Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL/COL)

2015 – Martin Klizan/Philipp Oswald (SVK/AUT)

2014 – Juan Sebastian Cabal/Robert Farah (COL/COL)

Sobre o Rio Open

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+,Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, New Holland, RedeDor, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Cremer, Shopping Leblon, ALLOS e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O evento conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro e Prefeitura do Rio.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.