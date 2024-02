La Boutique oferece produtos exclusivos na edição de 10 anos do Rio Open

A 10ª edição do Rio Open, o principal torneio de tênis da América do Sul e o único ATP 500 no Brasil, chega em grande estilo na Cidade Maravilhosa, entre os dias 17 e 25 de fevereiro, no prestigiado Jockey Club Brasileiro. O torneio não apenas celebra uma década de sucesso esportivo, mas também oferece aos aficionados por tênis uma oportunidade única de levar para casa um pedacinho dessa história.

La Boutique: leve um pedacinho do Rio Open com você! 🎁



A loja de produtos oficiais do Rio Open terá sua coleção mais especial para o #RioOpen10Anos!



E a La Boutique, loja oficial do Rio Open, é o lugar ideal para os fãs do torneio encontrarem produtos exclusivos do torneio. Destaque para os itens já queridinhos das outras edições, como: squeeze, caneca, caneta, imã, lanyard, sacochila e guarda-chuva. Os bonés da edição comemorativa, com o selo de 10 anos, estão disponíveis nas cores cinza ou rosa. Além de peças com estampas exclusivas e também inspiradas no pôster oficial. É possível encontrar o copo com todos os campeões, pulseiras, displays de bolas e outros artigos confeccionados com cordas de raquetes recicladas.

Entre as novidades, os fãs poderão encontrar sacochilas raqueteiras, jogo da memória e alguns adesivos alusivos ao Rio Open. Também não poderiam faltar as toalhas dos atletas e de praia, que remetem à quadra do torneio. Além é claro, dos produtos para os pequenos entusiastas, com o tradicional body de bebê e as camisetas infantis, mostrando que a paixão pelo tênis começa desde cedo.

Produtos exclusivos do Rio Open 2024

Outra opção exclusiva que poderá ser encontra na edição desse ano são as bandejas confeccionadas com madeira de refugo e preenchidas com elementos autênticos do torneio. A Bandeja Saibro traz consigo o saibro utilizado nas partidas, enquanto a Bandeja Cordas incorpora cordas retiradas do salão de encordoamento. Ambas as peças são acompanhadas por uma placa em metal com o ano do evento e um certificado assinado pelo Diretor do Torneio, atestando a originalidade e autenticidade dos materiais utilizados. Uma oportunidade única para os fãs levarem para casa uma lembrança genuína e exclusiva do Rio Open 2024.

Bandeja com cordas de raquetes é um dos produtos de destaque disponíveis no Rio Open (Imagem: Divulgação/Rio Open)

Marcia Casz, diretora geral do Rio Open, destaca: “A La Boutique é um ponto de parada imperdível para os apaixonados pelo tênis. Oferecemos produtos exclusivos que se tornaram verdadeiros itens de coleção ao longo das edições. É um pedacinho do torneio e da nossa história.

Com uma variedade tão rica de lembranças e produtos exclusivos, a La Boutique não é apenas uma loja, mas um lugar onde os fãs podem encontrar um pouco mais do espírito e da energia que tornam o Rio Open uma experiência inesquecível.

Vencedor de três Grand Slams, Stan Wawrinka joga o Rio Open pela primeira vez em 2024 (Imagem: Divulgação/Rio Open)

A décima edição do principal torneio de tênis da América do Sul acontecerá de 17 a 25 de fevereiro, e contará com os maiores tenistas do momento no circuito da ATP. Entre eles estarão o espanhol Carlos Alcaraz, campeão do Rio Open e ex-número 1 do mundo; o suíço Stan Wawrinka, campeão de três Grand Slams na carreira e ex-número 3 do ranking; o britânico Cameron Norrie, atual vencedor do torneio; e o francês Arthur Fils, de apenas 19 anos, uma das maiores promessas da modalidade.

Sobre o Rio Open

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+,Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, New Holland, RedeDor, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Cremer, Shopping Leblon, ALLOS e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O evento conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro e Prefeitura do Rio.

O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.

O Rio Open é uma promoção IMM com realização do ICT.