Edição especial de 10 anos do Rio Open terá torneio internacional inédito de tênis em cadeira de rodas

Para celebrar a histórica edição de 10 anos, que acontecerá em fevereiro, no Rio de Janeiro, o Rio Open preparou mais uma surpresa para os torcedores. Pela primeira vez em sua história, o torneio terá uma competição internacional de tênis em cadeira de rodas de altíssimo nível. O Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS – reunirá atletas do Brasil, Japão e Grã-Bretanha, que fazem parte da elite mundial da modalidade. Estarão presentes na competição o brasileiro Daniel Rodrigues, o japonês Shingo Kunieda, e os britânicos Alfie Hewett e Gordon Reid, que acabaram de conquistar o título de duplas do Australian Open.

Considerado o maior tenista em cadeira de rodas da história e o recordista de títulos de Grand Slam em todo o tênis, superando até mesmo nomes como Novak Djokovic e Serena Williams, Shingo Kunieda estará nas quadras no Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS. Dono de 50 títulos de Grand Slam, 4 medalhas de ouro paralímpicas, 4 Masters, considerado o melhor jogador do circuito por 10 temporadas pela ITF e com 117 títulos em seu currículo, o japonês dominou o circuito de cadeira de rodas com o seu estilo dinâmico de jogo. Esta será a primeira partida do japonês após a sua aposentadoria no início da última temporada.

“Estou animado para competir no Wheelchair Tennis Elite. Mesmo aposentado do circuito da ITF, estou extremamente honrado em receber o convite e muito animado em jogar no Rio de Janeiro pela primeira vez desde os Jogos Paralímpicos de 2016. Continuo comprometido em elevar o tênis em cadeira de rodas em nível mundial, então ter esta competição dentro de um torneio ATP é muito especial para nós. Estou muito animado para estar com todos vocês muito em breve”, disse o multicampeão.

O japonês Shingo Kunieda, maior nome da história do tênis em cadeira de rodas, volta ao Rio pela primeira vez desde as Olimpíadas de 2016 (Imagem: Divulgação/Rio Open)

Número 2 do mundo em simples e 1 em duplas, Hewett, de 26 anos, lidera o tênis em cadeira de rodas atual e vem em excelente fase, tendo terminado 2023 como o número 1 pela primeira vez em sua carreira e sendo coroado pela ITF pelo feito. Entre os seus mais de 100 títulos conquistados em carreira profissional, o britânico é dono de 27 títulos de Grand Slam entre simples e duplas, além de três medalhas em Jogos Paralímpicos e seis títulos de Masters.

O seu parceiro, com quem divide o atual posto de número 1 do mundo nas duplas, Gordon Reid também vem com um currículo de peso. Com mais de 100 títulos também conquistados e ex-número 1 do mundo em simples, o britânico tem o circuito de duplas como a sua maior especialidade, onde conquistou 23 de seus 25 títulos de Grand Slams. Ao lado de Hewett, Reid conquistou 44 títulos no circuito de duplas, sendo 19 Grand Slams, e também completaram o chamado “calendar Slam”, conquistando todos os títulos de Grand Slam da temporada de 2021. Já familiar com o Rio de Janeiro, Reid conquistou o seu ouro paraolímpico em simples justamente nos Jogos Paralímpicos de 2016.

Para completar o grande line-up e representar o país da casa, o Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS – contará com o brasileiro Daniel Rodrigues. O experiente jogador de 37 anos e ex-número 11 do circuito mundial tem como destaque em seu vasto currículo cinco medalhas em Jogos Parapan-Americanos, além do seu estilo de jogo físico e cativante.

Tênis em cadeira de rodas no Rio Open

“Estamos orgulhosos e animados em poder ver de perto os melhores tenistas em cadeira de rodas nas quadras de saibro do Jockey Club Brasileiro. Serão três dias de grandes jogos e diversas ações que oferecerão uma experiência única com esses super atletas,” disse Luiz Carvalho, Diretor do Rio Open.

Os jogos do Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS – estão marcados para acontecer nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro. No dia 22, os quatro tenistas da competição em cadeira de rodas se enfrentarão nas semifinais, em confrontos ainda a serem sorteados. Já no dia 23 será a final de simples, enquanto no dia 24 acontecerá a final de duplas.

Alfie Hewett, recém campeão do Australian Open ao lado de Gordon Reid, também virá ao Rio Open (Imagem: Divulgação/Rio Open)

“Além de reunirmos todos os anos os melhores tenistas do mundo no Rio Open, agora também contaremos com a elite do tênis em cadeira de rodas no Wheelchair Tennis Elite – apresentado por ALLOS. Esta é mais uma das atrações especiais que preparamos para esta edição histórica de 10 anos do Rio Open. Por meio deste torneio especial, também trazemos para o evento de uma maneira mais forte questões como acessibilidade e inclusão. Sabemos das dificuldades que as pessoas com deficiência em geral enfrentam no dia a dia em nosso país, e queremos ser um exemplo positivo neste sentido também”, disse Marcia Casz, diretora geral do Rio Open.

Este ano, em comemoração aos 10 anos, a ALLOS – a mais inovadora plataforma de serviços, entretenimento, lifestyle e compras da América Latina – estreia como patrocinadora do Wheelchair, reforçando seu compromisso com acessibilidade e inclusão.

“O esporte tem a capacidade de encantar, impactar e transformar a vida das pessoas, pilares que consideramos fundamentais no dia a dia de nossos shoppings. Somos uma plataforma que recebe 60 milhões de pessoas por mês e, por isso, nos enxergamos como um potente canal de conscientização e comunicação. Foi com essa inspiração que o Shopping Leblon, um dos principais destinos do nosso portfólio, apoia o Rio Open desde sua primeira edição, há 10 anos. E este ano, ALLOS vem fortalecer essa parceria patrocinando o torneio Wheelchair Tennis Elite, com tenistas em cadeiras de rodas pela primeira vez no Brasil, o que reforça o nosso cuidado com o tema e compromisso em ampliar a acessibilidade dos nossos shoppings, alcançando 100% até 2030. Pessoalmente, como cadeirante, conheço os desafios que enfrentamos e entendo que assim podemos valorizar também o esporte como uma ferramenta de superação e transformação, de forma a construir um futuro mais inclusivo e inspirador para todos”, afirma o CEO da ALLOS, Rafael Sales, que é também ex-praticante de jiu-jitsu e amante dos esportes.

O Rio Open, maior torneio de tênis da América do Sul, conta com estrutura acessível e segue as normas e padrões estabelecidos para facilitar a circulação e acomodação de pessoas com deficiência.

Sobre o Rio Open 2024

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+,Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, New Holland, RedeDor, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Cremer, Shopping Leblon, ALLOS e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

O evento conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro e Prefeitura do Rio. O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.

A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.