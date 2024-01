ATP divulga lista do qualifying do Rio Open 2024

A lista dos tenistas que disputarão o qualifying da décima edição do Rio Open apresentado pela Claro foi divulgada nesta terça-feira pela ATP. A competição, que acontecerá nos dias 17 e 18 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro, contará com Cristian Garin, ex-campeão do torneio, o brasileiro Thiago Monteiro e outros grandes nomes das quadras de saibro, e definirá quatro vagas da chave principal de simples do ATP 500. O acesso ao qualifying será gratuito, mediante a cadastro e limitado em até dois ingressos por CPF. Os interessados poderão resgatar os seus ingressos a partir do dia 14 de fevereiro, às 11h, em https://www.eventim.com.br/rioopenqualifying.

O chileno Cristian Garin, campeão do Rio Open em 2020 e atual 89º do mundo, e o brasileiro Thiago Monteiro, que marcou a sua história no Rio Open após eliminar o francês Jo-Wilfried Tsonga, número 9 na época, na edição de 2016 do torneio, são os destaques da lista. O colombiano Daniel Galan (79º) e os medalhistas de ouro e prata dos Jogos Panamericanos de 2023, o argentino Facundo Diaz Acosta (94º) e o chileno Tomás Barrios Vera (107º), o ex-top 40 Alex Molcan e o sempre cativante Corentin Moutet também figuram na lista, além do já garantido Gilbert Klier, que conquistou a sua vaga após o vice-campeonato na Maria Esther Bueno.

A chave do qualifying de simples consiste em 16 tenistas disputando pelas últimas quatro vagas. 13 recebem classificação direta através do ranking e as três vagas restantes são de convites, com Klier sendo um deles. Dois convites serão anunciados posteriormente.

Campeão da edição de 2020, Cristian Garin retorna ao Rio Open (Imagem: Divulgação/Rio Open)

Quem vencer dois jogos entra na chave principal do Rio Open, que contará com o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, o atual campeão do torneio Cameron Norrie, o campeão do US Open 2014 Marin Cilic e o três vezes campeão de Grand Slam Stan Wawrinka, entre outros, e será disputada entre os dias 19 e 25 de fevereiro.

Resgate de Ingressos e Entrada Gratuita

A entrada para os jogos do qualifying será gratuita. Para resgatar a entrada, os interessados devem participar do cadastro de ingresso no dia 14 de fevereiro, a partir das 11h, em https://www.eventim.com.br/rioopenqualifying. Os ingressos são gratuitos, limitados e sujeitos à disponibilidade, com limite de duas entradas por CPF.



O qualifying dá quatro vagas na chave principal de simples do Rio Open e uma na chave de duplas. Os jogos terão início às 16h, com a abertura dos portões acontecendo às 15h.

Confira a lista de participantes e seus respectivos rankings:

Daniel Elahi Galan (COL) – 79º

Cristian Garin (CHI) – 89º

Facundo Diaz Acosta (ARG) – 94º

Pedro Martinez (ESP) – 99º

Tomas Barrios Vera (CHI) – 107º

Thiago Agustin Tirante (ARG) – 109º

Hugo Dellien (BOL) – 111º

Marino Navone (ARG) – 117º

Thiago Monteiro (BRA) – 119º

Francisco Comesana (ARG) – 120º

Alex Molcan (SVK) – 122º

Luciano Darderi (ITA) – 135º

Corentin Moutet (FRA) – 145º

Gilbert Klier (BRA) – 355º (WC)

Sobre o Rio Open 2024

