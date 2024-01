Thiago Monteiro embarca para iniciar temporada 2024

Thiago Monteiro já está a caminho do seu primeiro torneio do ano. O brasileiro, que precisou adiar o início de sua temporada por uma lesão sofrida na mão, desembarca em Punta del Este neste sábado para a disputa do challenger, com início nesta segunda-feira.



“Ontem foi meu último dia de pré-temporada, foi muito boa. Primeira vez em muitos anos que faço uma preparação tão longa assim, foram seis semanas. Nas primeiras duas eu ainda estava me adaptando com toda a questão da mão, sem poder bater backhand, mas aí fui me sentindo melhor depois”, disse o tenista.



“Também trabalhei muito fisicamente, estou me sentindo muito bem. Tive bons companheiros de treino no Rio de Janeiro, com outros tenistas que também estavam se preparando para fazer essa mesma gira que eu e pude me focar bem no saibro. Me sinto preparado e motivado para voltar, com muita vontade de competir e fazer uma boa sequência de torneios”, finalizou.



Após o challenger de Punta del Este, Thiago viajará para a Suécia, onde representará a equipe do Brasil na Copa Davis. Depois, o brasileiro fará a sequência de torneios da gira sul-americana do saibro, que começa em Córdoba e segue para Buenos Aires, Rio Open e Santiago.