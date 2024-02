Torneio Winners e treinamento de boleiros do Rio Open 2024 começam nesta quarta, dia 14

Nesta quarta-feira, dia 14, têm início o Torneio Winners e o treinamento dos boleiros da 10ª edição do Rio Open apresentado pela Claro. Desde a primeira edição, em 2014, o maior torneio de tênis da América do Sul apoia iniciativas sociais e acredita no poder transformador através do esporte.

O Winners é voltado especialmente para crianças e jovens que frequentam os projetos Escolinha Fabiano de Paula, Futuro Bom, Projeto Paraty Tênis e Tênis na Lagoa, apoiados pela competição, além do Núcleo Esportivo Rio Open. Os participantes também ganham ingressos para assistir às partidas do Rio Open, e alguns deles vão fazer parte da equipe de Ball Kids, os famosos “boleiros”. Nos maiores torneios de tênis do mundo, essa função é tradicionalmente desempenhada por crianças e adolescentes e grandes atletas, como Federer e Shapovalov, já foram boleiros quando criança.

Já o treinamento é ministrado por Alexandre Borges, responsável pelo projeto Tênis na Lagoa, junto de uma equipe especializada. Nele, as crianças e jovens aprendem todo o gestual dos boleiros: como devem correr, as posições que devem ficar, as sinalizações que devem ser feitas com as mãos para os jogadores receberem as bolas, como ficar ao lado da rede etc. Toda essa capacitação se reflete em uma experiência única para a garotada que, além de aprender uma nova função, ainda tem a oportunidade de ver grandes jogos de perto.

Treinamento dos boleiros inclui todo o gestual específico da função (Imagem: Peter Wrede/Divulgação)

Além disso, 17 jovens dos projetos serão treinados para atuar nas áreas de Controle de acessos, Alimentação e Bebidas, Entretenimento, Tecnologia, Vestiário, Logística e Merchandising do Rio Open 2024.

Mais sobre o Torneio Winners

O torneio entre os projetos sociais será realizado de 14 a 18 de fevereiro, no Jockey Club Brasileiro, sendo a final realizada no domingo, dia 18, durante o Rio Open. A competição será dividida em 6 categorias (sendo 2 femininas e 4 masculinas). Além de poderem usufruir da incrível estrutura de um evento internacional, e de competirem nas quadras de um ATP 500, os campeões e vices de cada uma das categorias levarão para suas casas troféus do torneio.

Cada vencedor por projeto receberá um voucher para uma semana de treinamento na Kirmayr Tennis Experience, em São Paulo.

No Torneio Winners competem crianças que participam de projetos sociais apoiados pelo Rio Open (Imagem: Divulgação/Fotojump)

Serviço: Torneio Winners

14/02 – 09h às 13h

15/02 – 09 às 12h

16/02 – 09 às 11h

18/02 – Final – 08h às 09h

18/02 – 11h às 12h – Cerimônia de premiação

Treinamento de boleiros:

14 a 16/02 – 15h às 17h

Sobre o Rio Open

O Rio Open 2024 conta com patrocínio máster da Claro, patrocínio do Santander, Mubadala, Shell, Black Princess, Engie, Betway, Emirates e Herbíssimo. Também com as empresas Rolex, KIA, B3, EMS, Star+, Disney Cruise Line e, ainda com White Martins, New Holland, RedeDor, IBMEC, Café Melitta, PremieRpet, Zetaflex, Cremer, Shopping Leblon, ALLOS e Grey Goose.

A Fila será a responsável pelo material esportivo e a Wilson fornecedora da bola oficial do evento. Já a Worldwine oferecerá o espumante e vinho oficiais do Rio Open e a Lider fornece o mobiliário para o Corcovado Club, Espaço Pedra da Gávea e para o Players Lounge.

Boleiros e participantes do torneio Winners no Rio Open (Imagem: Divulgação/Rio Open)

O evento conta ainda com parceria do Jockey Club Brasileiro e Prefeitura do Rio. O SporTV é a emissora oficial do Rio Open e exibe em HD todos os jogos da quadra central para o Brasil e mais de 140 países através da ATP Media.

O evento é incentivado pela Secretaria Especial do Esporte do Ministério do Esporte, através da Lei Federal de Incentivo ao Esporte. Também é viabilizado pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer.



A Lei de Incentivo ao Esporte é uma importante ferramenta de desenvolvimento e inclusão social que ajuda a levar a prática esportiva ao cidadão por todo o estado do Rio.