Rafael Matos é convidado para chave principal de duplas da 10a edição do Rio Open

Mais um campeão de Grand Slam acaba de ser confirmado pelo Rio Open apresentado pela Claro para 2024. Rafael Matos, vencedor de duplas mistas do Australian Open 2023 ao lado de Luisa Stefani, recebeu o Wild Card para a chave principal de duplas da simbólica 10ª edição do Rio Open, onde atuará junto ao colombiano Nicolás Barrientos. O maior evento de Tênis da América do Sul ocorre de 17 a 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro.

O ano de 2023 não foi marcante para Rafael Matos somente pelo título de Grand Slam, mas também por ter registrado a sua melhor posição no ranking de duplas da ATP: 26º lugar, no dia 6 de fevereiro. Essa destacada posição foi resultado direto da excelente temporada de 2022 do tenista gaúcho, que contou com nada menos do que 5 títulos de ATP: em Sofia (Bulgária), Bastad (Suécia), Mallorca (Espanha) e Marrakech (Marrocos), sempre na companhia do espanhol David Vega Hernández, e em Santiago (Chile), na parceria do compatriota Felipe Meligeni Alves. Em 2021, também com Felipe Meligeni Alves, venceu em Córdoba (Argentina). Hoje, aos 28 anos, Rafael Matos ocupa a 57ª colocação no ranking mundial.

O outro brasileiro já confirmado na chave principal de duplas do Rio Open 2024 é o ex-número 1 da ATP Marcelo Melo, que jogará com o holandês Matwe Middelkoop. A competição ainda receberá duplas de destaque no circuito como Rajeev Ram (EUA) e Joe Salisbury (GBR), que também já ocuparam o topo do ranking da ATP, e os atuais campeões Maximo Gonzalez (ARG) e Andres Molteni (ARG).

