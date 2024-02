Arthur Fils visita o Cristo Redentor empolgado para estrear no Rio Open

Uma das estrelas do Rio Open apresentado pela Claro, o francês Arthur Fils aproveitou a oportunidade de visitar o Cristo Redentor nesta sexta-feira. O tenista de 19 anos está empolgado para jogar pela primeira vez o maior torneio da América do Sul, que acontece entre os dias 17 e 25 de fevereiro no Jockey Club Brasileiro.

Um dos grandes nomes da nova geração do tênis, atual o número 36 do mundo foi ao famoso cartão postal carioca acompanhado do pai, o ex-jogador de basquete Jean-Philippe Fils, além do treinador Sergi Bruguera, adversário de Gustavo Kuerten na final de Roland Garros em 1997.

Fils autografou itens que serão leiloados pelo Santuário Cristo Redentor, com renda revertida para 140 instituições sociais apoiadas pelo Santuário.

Arthur Fils visita o Cristo Redentor (Imagem: Divulgação/Fotojump)

Habituado a visitar pontos turísticos franceses, como a Torre Eiffel e o Louvre, o francês ficou encantado ao chegar ao Cristo Redentor.

“É incrível. Eu sempre via essa imagem nas mídias sociais e meus amigos me mandaram quando quando vieram, mas para mim é a minha primeira vez, então estou muito feliz por isso. É incrível, uma coisa tão legal, uma coisa muito bonita também. Estou muito orgulhoso. O torneio é muito legal, foi muito gentil ter me trazido aqui, então agradeço também”, disse Fils.

Apesar de nunca ter jogado o Rio Open, Fils revelou ter já conferido alguns dos melhores momentos e espera fazer uma boa campanha no maior torneio da América do Sul.

“Eu vi muitos destaques do torneio. Nunca estive no Brasil, mas acho que será um ótimo torneio. Vou tentar o meu melhor e se eu conseguir vencer algumas partidas vai ser legal”, concluiu.

