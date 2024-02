Sem medo: Thiago Monteiro vem com confiança para o duelo contra Carlos Alcaraz

Thiago Monteiro não se intimidou com o sorteio das chaves do Rio Open, realizado na tarde de sábado (17). Em coletiva de imprensa realizada ontem, o brasileiro de 29 anos disse enxergar o encontro com Carlos Alcaraz, atual número 2 no ranking, como uma oportunidade de mostrar o que tem de melhor no seu jogo.

“A gente treina para esse tipo de confronto,” afirmou o cearense. “Tenho que acreditar nas minhas chances, jogar solto sem pressão desnecessária para estar podendo aplicar meu melhor tênis.” Foi Monteiro que garantiu a classificação do Brasil na Copa Davis — algo inédito desde que o torneio mudou de formato em 2019. Ele afirma que este resultado o abasteceu de confiança, junto com seu bom desempenho nas últimas semanas de treino.

Monteiro conta ainda com o apoio dos fãs brasileiros — ele é um dos tenistas que mais participou do Rio Open e diz adorar jogar o torneio. “Gosto da atmosfera, da torcida,” diz Thiago. “Vai ser um jogo, provavelmente, à noite, quadra lotada. É realmente aproveitar esse tipo de ambiente.

Thiago Monteiro não quer deixar a pressão de encarar o número 2 do mundo impedi-lo de jogar o seu melhor tênis (Imagem: Rodilei Morais/ABCdoABC)

Monteiro conta que ficou sabendo do confronto após seus treinadores verem o resultado do sorteio da chave — eles, porém, se enganaram em relação ao adversário. Thiago ouviu que jogaria contra um qualifier, mas, quando ele mesmo conferiu seu nome, viu que seu oponente era, na verdade, o espanhol de 20 anos. “Mas não dá pra escolher contra a gente quer jogar em um torneio dessa magnitude,” comenta.

Em retrospecto, Thiago já tem uma vitória contra Alcaraz — ela aconteceu em Adelaide, Austrália, em 2021. No mesmo ano, os dois se encontraram no qualifying do Masters 1000 de Cincinnati, resultado em uma vitória do espanhol. Ambos os jogos aconteceram em quadra dura, fazendo da partida no Rio Open a primeira oportunidade de uma disputa no saibro.

A partida entre Thiago Monteiro e Carlos Alcaraz deve acontecer nesta terça-feira, em horário ainda a ser definido.