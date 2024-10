TOP 10 notícias de hoje – 21/10/2024

Governo Lula esbarra em vacinas vencidas e fica sem estoque contra a Covid

Mais de 4 milhões de doses da Moderna não são usadas; Saúde troca parte dos lotes e reconhece desabastecimento

Aeroporto de Porto Alegre volta a receber voos após 171 dias fechado

Expectativa é que cerca de 9.000 passageiros passem pelo terminal nesta segunda-feira (21)

Trabalho infantil perpetua ciclo de pobreza para crianças negras

Condição concentra pretos e pardos, tira jovens da escola e diminui perspectiva de renda no longo prazo

Polícia investiga se funcionários do hotel venderam drogas a Liam Payne

Drogas foram encontradas dentro de uma caixa de sabonete que estava no quarto de Payne.; segundo a revista People, dois funcionários teriam fornecido o entorpecente ao cantor

Ciclone extratropical atinge Sul do Brasil nesta semana, diz Climatempo

O ciclone extratropical pode ser potencialmente perigoso

Banco do Povo libera mais de R$ 2,2 milhões para empreendedores do mercado fitness

No estado de São Paulo, quem deseja investir no segmento pode procurar uma das unidades do serviço

Motorista morre após carro cair no rio Tamanduateí, em Santo André

Testemunhas informaram à polícia que o motorista estava parado em um semáforo da avenida quando outro veículo colidiu com a traseira de seu carro

Polícia detém suspeito de atirar em prefeito de Taboão da Serra

José Aprígio da Silva foi atingido no ombro esquerdo

Lula chama acidente de grave e diz precisar de 3 a 4 dias para saber ‘estrago da batida’

Presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e bateu a cabeça

ViaMobilidade terá trem expresso para chegar ao GP São Paulo de Fórmula 1

Composições especiais vão operar nos dias 1, 2 e 3 de novembro, proporcionando transporte rápido e direto até o Autódromo de Interlagos