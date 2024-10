ViaMobilidade terá trem expresso para chegar ao GP São Paulo de Fórmula 1 

A ViaMobilidade, concessionária responsável pela operação da Linha 9–Esmeralda, disponibilizará um serviço especial de trens expressos para facilitar o deslocamento dos fãs ao GP São Paulo de Fórmula 1, que acontecerá nos dias 01, 02 e 03 de novembro. O Expresso GP SP sairá das estações Pinheiros e Morumbi, com destino direto à estação Autódromo, reduzindo o tempo de viagem para 25 minutos.

“O Expresso GP SP uma ótima opção para aqueles que desejam evitar o trânsito intenso e as ruas bloqueadas ao redor do autódromo, proporcionando uma chegada rápida, confortável e segura”, comenta Márcio Hannas, presidente da CCR Mobilidade.

A venda de bilhetes exclusivos, válidos para ida e volta, já está disponível e pode ser realizada pelo site Passaporte Mobilidade por R$ 30,00. O embarque será feito em plataformas exclusivas, sem interferir no fluxo dos passageiros do serviço regular da Linha 9–Esmeralda, garantindo uma experiência fluida e eficiente.

Sustentabilidade

Além de praticidade, o Expresso GP SP também colabora com a sustentabilidade, incentivando o uso do transporte coletivo, o que ajuda a reduzir as emissões de carbono e a demanda por veículos particulares. No entorno do autódromo, a circulação de carros será restrita, com bloqueios organizados pela CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), permitindo apenas a passagem de veículos credenciados.

Para os turistas e moradores que preferirem o transporte regular, as linhas de metrô e CPTM estarão operando normalmente, com integração fácil à Linha 9–Esmeralda, a um custo de R$ 5,00. Ao desembarcar na Estação Autódromo, haverá uma caminhada de aproximadamente 13 minutos até um dos portões de acesso ao evento, facilitando ainda mais a chegada dos fãs ao GP São Paulo.

Confira abaixo a relação de distância e tempo de trajeto para os portões:

Setor G/Fanzone: 800m – aproximadamente 13 minutos de caminhada

Setor H/N/R: 1,1 km – aproximadamente 15 minutos de caminhada

Setor Porto Bank: 1,2 km – aproximadamente 18 minutos de caminhada

Setor M/D: 2km – aproximadamente 25 minutos de caminhada

Setor B: 2.3km – aproximadamente 30 minutos de caminhada

Setor T/HEINEKEN VILLAGE: 2.4km – aproximadamente 32 minutos de caminhada

Setor A: 2.6km – aproximadamente 35 minutos de caminhada

Com o Expresso GP SP, a ViaMobilidade reforça seu compromisso em oferecer soluções de mobilidade eficientes, sustentáveis e inovadoras, proporcionando uma experiência completa para quem deseja acompanhar o GP São Paulo de Fórmula 1 com conforto, agilidade e segurança.

Serviço Expresso GP SP:

Datas: 01, 02 e 03 de novembro

Origem: Estações Pinheiros e Morumbi

Destino: Estação Autódromo (Linha 9–Esmeralda)

Bilhetes: R$ 30,00 (ida e volta)

Venda de ingressos: Pelo site Passaporte Mobilidade