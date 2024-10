Aeroporto de Porto Alegre volta a receber voos após 171 dias fechado

Depois de 171 dias fechado, a pista do aeroporto internacional Salgado FIlho, em Porto Alegre, voltou a receber voos comerciais nesta segunda-feira (21).

O primeiro pouso ocorreu às 8h04, voo da Azul vindo de Campinas. Foi o primeiro de 71 voos confirmados para esta segunda-feira na capital gaúcha, depois de mais de cinco meses de operações paralisadas.

A expectativa é que cerca de 9.000 passageiros passem pelo terminal nesta segunda-feira, entre pousos e decolagens, com as primeiras rotas ligando Porto Alegre a São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Brasília.

Os primeiros passageiros recebidos na sala de desembarque eram aguardados por grupos folclóricos, como banda de músicas alemãs, gaúchos trajados de com roupas típicas e representantes de hotéis e agências de turismo, um dos setores mais afetados pelo fechamento do terminal

“O piloto se emocionou bastante, e eu fui tomado por essa emoção”, disse o publicitário paulista Edilson Alves Júnior, 44, que veio ao Rio Grande do Sul a trabalho.

“Quando nós decolamos, ele avisou que era o primeiro voo chegando em Porto Alegre, e no meio do voo fez um grande discurso contando como ele estava feliz de voltar para a casa dele. Nós aplaudimos várias vezes durante o voo”.

O aeroporto foi reinaugurado em uma cerimônia simbólica na sexta-feira (18). A volta do Salgado Filho é um passo crucial para a reconstrução da economia gaúcha depois dos impactos das chuvas e enchentes que deixaram 183 mortos e atingiram 1 em cada 5 pessoas no Rio Grande do Sul.

O principal terminal aeroportuário do Rio Grande do Sul estava com a pista fechada desde 3 de maio, quando as águas invadiram a zona norte de Porto Alegre. A enchente alcançou um nível de 65 cm dentro do aeroporto.

A gaúcha Maria Helena Rodrigues, 57, comemorou seu retorno ao estado. “É muito emocionante, é maravilhoso mesmo”, disse ela, de volta após uma viagem a Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. “Temos aeroporto agora, bah… não precisa mais viajar para Caxias do Sul ou para Florianópolis.”

Recentemente, o prédio voltou a operar para embarque, desembarque e check-in, mas as aeronaves ainda estavam decolando e pousando na base aérea de Canoas, uma pista militar que foi rapidamente adaptada para reestabelecer a conexão do estado com a malha aérea nacional.

A partir desta segunda-feira, o terminal de voos comerciais da base será encerrado.

O aeroporto retornará com a capacidade total de 128 voos diários, um patamar que deve ser alcançado em novembro, com a liberação de 1.730 metros dos 3.200 metros da pista principal.

A entrega final está programada para 16 de dezembro, quando a parte ainda não concluída da pista será reaberta, permitindo a operação de voos internacionais. A primeira rota internacional deve ser para a Cidade do Panamá, um importante hub de conexão para a América do Norte e o Caribe. Voos diretos para Argentina e Uruguai devem ser retomados em janeiro.