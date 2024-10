Motorista morre após carro cair no rio Tamanduateí, em Santo André

Um motorista de 35 anos morreu após seu carro cair no rio Tamanduateí, em Santo André, na região do ABC, durante a madrugada desta segunda-feira (21), segundo boletim de ocorrência.

O corpo foi encaminhado ao IML e o caso registrado como morte suspeita pelo 2º DP de Santo André, que solicitou perícia ao local, de acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo).

O acidente ocorreu pouco depois da meia-noite, na avenida dos Estados, nas proximidades do Bairro Vila Metalúrgica. A via conecta a região do Ipiranga, em São Paulo, ao Grande ABC e corre ao lado do rio Tamanduateí.

Testemunhas informaram à polícia que o motorista estava parado em um semáforo da avenida quando outro veículo colidiu com a traseira de seu carro, provocando a queda carro em um dos trechos da via em que não há muretas de proteção.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu chegaram ao local para realizar resgate, mas o motorista não resistiu. A Polícia Civil está investigando o condutor do outro veículo, que fugiu sem prestar assistência.