TOP 10 notícias de hoje – 18/03/2024

Lula chama Bolsonaro de ‘covardão’ e diz que agora há certeza sobre tentativa de golpe

Presidente abre reunião ministerial nesta segunda-feira com críticas com críticas ao seu antecessor no Planalto

Celular Seguro bloqueia mais de 30 mil aparelhos por perda, roubo ou furto; entenda como funciona

Com 1,3 milhão de celulares cadastrados, programa é iniciativa federal para combater crimes envolvendo aparelhos

Era Dorival começa na seleção com novas caras, do diretor ao goleiro

Além de Dorival Jr, a CBF contratou dirigentes, analistas e preparadores

Apagão deixa bairros de São Paulo sem energia nesta segunda

Enel diz que está verificando a situação; relatos apontam falta de luz na região central da cidade

ViaMobilidade recebe 17º novo trem

Os trens fazem parte do pacote de investimentos de R$ 4,1 bilhões para os três primeiros anos de concessão

Répteis traficados são recuperados pela Prefeitura de SP e reintroduzidos na natureza

As repatriações foram feitas em Aracruz (ES) e Recife (PE) depois do acompanhamento veterinário realizado em São Paulo

São Paulo enfrenta greve dos agentes de combate à dengue em meio a epidemia

Sindsep afirma que cerca de 70% das Unidades de Vigilância em Saúde aderiram à paralisação

Fim do verão terá fortes chuvas em diversas regiões do país

Inmet prevê volumes maiores que 90 mm para esta semana

Pesquisadores testam IA para evitar mortes de animais em rodovias

Estudo se concentra em espécies brasileiras em extinção

Preços das diárias para locação de Páscoa caem na maioria das praias paulistas

Guarujá e Santos têm diária mais cara, de R$ 3.375 para aptos de 4 quartos