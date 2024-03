Répteis traficados são recuperados pela Prefeitura de SP e reintroduzidos na natureza

A Prefeitura de São Paulo, neste início de março, realizou a soltura de 64 répteis, salvos do tráfico de animais, apreendidos por órgãos de segurança pública e atendidos pela equipe técnica do Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS).

Os répteis (1 jiboia, 35 jabutis adultos e 28 filhotes de jabutis) foram vítimas de abandono, maus-tratos, ferimentos e atropelamentos, eles estavam desnutritos e desidratados quando foram recebeidos pelo CeMaCAS. Mantendo um padrão de excelência no cuidado com a fauna, os profissionais fizeram um importante controle de alimentação, pesagem, hidratação e monitoramento de todos os sinais vitais, a fim de garantir o bem-estar do grupo.

“A Divisão da Fauna Silvestre recebe muitos animais, sejam de apreensão do tráfico, como também resgatados, em risco. A gente acaba recebendo espécies que são do município, mas também outras, de áreas naturais de outros locais do país. A jiboia é da mata atlântica e os jabutis ocorrem principalmente na região nordeste do Brasil. Então, a gente precisa repatriar, ou seja, transportar de volta esses animais para os estados de origem”, afirma Alice de Oliveira, médica-veterinária que acompanha este caso desde o início.

Os animais recebidos pela Divisão da Fauna Silvestre (DFS) foram entregues ao Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (CETRAS CEREIAS), na cidade capixaba de Aracruz, e também no Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETRAS TANGARÁ), na capital pernambucana.

As jiboias e jabutis

Jiboias são serpentes não venenosas pertencentes à família Boidae. Sob uso de sua musculatura, elas matam suas presas por asfixia e as engolem por inteiro. São oriundas das Américas e são a segunda espécie de cobras mais encontradas no Brasil. Com uma extensão corporal de até quatro metros, elas são praticamente inofensivas aos seres humanos.

Os jabutis são répteis terrestres do gênero Chelonoidis. Na contramão do pensamento popular, eles não são tartarugas fora d’água, mas sim, quelônios, ou seja, répteis com casco. 80% de sua alimentação é composta por folhas e sua expectativa média de vida é de 50 anos. Além disso, são animais extremamente dóceis.

Esta reportagem contempla os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs)

15 (Vida terrestre) e 17 (Parcerias e meios de implementação).