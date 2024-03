Preços das diárias para locação de Páscoa caem na maioria das praias paulistas

Quem procura casas com 3 dormitórios em cidades como Guarujá e Santos, no Litoral Centro, para passar o próximo feriado da Semana Santa, vai economizar 67,69% na comparação com os valores pedidos pelos proprietários no mesmo período de 2023. No ano passado, esse tipo de imóvel tinha diárias custando R$ 3.900,00 e agora, elas estão cotadas a R$ 1.260,00.

A pesquisa foi feita com 26 imobiliárias de 12 cidades pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Estado de São Paulo (CreciSP) e constatou que a queda nos preços das diárias foi generalizada. Estão com preços menores do que os praticados no ano passado 14 dos 20 tipos de imóveis disponíveis para locação no feriado de Páscoa, de 29 a 31 de março.

Também houve aumentos, e os maiores ficaram para as casas de 3 e 4 dormitórios localizadas no Litoral Sul, de cidades como Praia Grande e Peruíbe. Nessa região, as diárias para o feriado estão custando R$ 2.800,00 e R$ 3.250,00, o que representa altas de 164,15% e 178,73 na comparação com 2023, respectivamente.

O Litoral Sul apresentou, ainda, alta nos valores de aluguel/dia para apartamentos de 4 dormitórios, que passaram de R$ 1.300 para R$ 1.800, e de 01 dormitório, passando de R$ 444 para R$ 550,00.

Para o presidente do CRECISP, José Augusto Viana Neto, essa é uma boa oportunidade para quem deseja descansar na praia antes que a temperatura comece a cair. “A Páscoa é o último feriado prolongado desse semestre e, com preços de locação menores, muitas famílias poderão aproveitar para celebrá-la à beira-mar, desfrutando desse finalzinho de verão.”

Viana aconselha os interessados a consultarem o site do CRECISP, para entrar em contato com as imobiliárias e corretores do Litoral que trabalham com a locação de casas e apartamentos para temporada. “Evitar os site de anúncios abertos a todos é uma forma de se precaver contra prejuízos pelo aluguel de imóveis que não existem ou que nem mesmo estão para alugar.”

Diárias de R$ 350 a R$ 3.325

No Litoral Norte

Com o valor mais barato de aluguel/dia que a pesquisa CreciSP registrou no Litoral Norte – R$ 350,00 – é possível alugar um apartamento de 01 dormitório, com capacidade para 4 pessoas em média. Esse preço é 22,22% mais barato que os R$ 450,00 que eram pedidos pelo aluguel desse tipo de imóvel nessa época ano passado.

O Litoral Norte somente ficou com diárias mais caras para as casas de 02 dormitórios. Quem precisar de um imóvel desse porte vai pagar 57% a mais do que o que era cobrado em 2023 (eram R$ 828,00 e agora estão em R$ 1.300).

No Litoral Centro, preços entre R$ 410,00 e R$ 3.375,00

No Litoral Centro, em cidades como Santos, São Vicente e Guarujá, a única diária que aumentou foi a de casas de 2 dormitórios. O preço subiu 44,92%, de R$ 483,00 no ano passado para R$ 700,00 agora.

Em contrapartida, todos os demais imóveis encontrados pela Pesquisa CRECISP para locação sofreram redução nos valores das diárias entre 2023 e 2024. As quedas nos preços variaram de -6,25%; para apartamentos de 4 dormitórios cujas diárias eram R$ 3.600,00 e caíram para R$ 3.375,00; a -67,69%; para casas de 3 dormitórios, que custavam R$ 3.900,00 e agora saem por R$ 1.260,00.

Duas baixas e quatro altas nas diárias do Litoral Sul

Nas cidades de Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe, no Litoral Sul, os preços das diárias variaram entre altos e baixos, e registraram os maiores aumentos segundo a Pesquisa CRECISP.

Em relação a 2023, estão mais caras as locações/dia das casas de 2 e 3 dormitórios (+ 164,15% e + 178,73%), e os apartamentos de 01 e 04 dormitórios (+23,87% e +38,46%).

E nessa faixa Sul do Litoral paulista, a pesquisa CreciSP também encontrou imóveis com preços menores que os da Páscoa passada. Foram ofertados casas e apartamentos de 2 dormitórios, respectivamente com reduções nas diárias de -4,18% e -14,89% na comparação com 2023.

A pesquisa CreciSP foi feita com 26 imobiliárias nas cidades de Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela, Bertioga, Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém e Peruíbe.

Páscoa 2023 X Páscoa 2024

Litoral Norte

Kit

1 dorm

2 dorm

3 dorm

4 dorm

Casas 2023

–

R$ 700,00

R$ 828,00

R$ 2.240,00

R$ 3.700,00

Casas 2024

–

–

R$ 1.300,00

R$ 1.325,00

R$ 3.325,00

Variação

–

–

57,00%

-40,84%

-10,13%

Aptos 2023

–

R$ 450,00

R$ 592,00

R$ 1.450,00

R$ 2.650,00

Aptos 2024

–

R$ 350,00

R$ 533,00

R$ 800,00

R$ 1.270,00

Variação

–

-22,22%

-9,96%

-44,82%

-52,07%

Litoral Centro

Kit

1 dorm

2 dorm

3 dorm

4 dorm

Casas 2023

–

–

R$ 483,00

R$ 3.900,00

R$ 4.900,00

Casas 2024

–

–

R$ 700,00

R$ 1.260,00

R$ 1.750,00

Variação

–

–

44,92%

-67,69%

-64,28%

Aptos 2023

R$ 350,00

R$ 900,00

R$ 1.050,00

R$ 2.200,00

R$ 3.600,00

Aptos 2024

–

R$ 410,00

R$ 708,00

R$ 1.550,00

R$ 3.375,00

Variação

–

-54,44%

-32,57%

-29,54%

-6,25%

Litoral Sul

Kit

1 dorm

2 dorm

3 dorm

4 dorm

Casas 2023

–

R$ 225,00

R$ 382,00

R$ 1.060,00

R$ 1.166,00

Casas 2024

–

–

R$ 366,00

R$ 2.800,00

R$ 3.250,00

Variação

–

–

-4,18%

164,15%

178,73%

Aptos 2023

R$ 240,00

R$ 444,00

R$ 705,00

–

R$ 1.300,00

Aptos 2024

–

R$ 550,00

R$ 600,00

R$ 759,00

R$ 1.800,00

Variação

–

23,87%

-14,89%

–

38,46%

Dormitórios/Dias

2 côm/kit

1 d

2 d

3 d

4 d

Casas

De 3 a 4

De 3 a 4

De 3 a 4

De 3 a 4

De 3 a 4

Apartamentos

De 3 a 4

De 3 a 4

De 3 a 4

De 3 a 4

De 3 a 4

Dormitórios/Pessoas

2 côm/kit

1 d

2 d

3 d

4 d

Casas

2 a 3

3 a 6

4 a 8

10 a 12

12 a 20