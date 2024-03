ViaMobilidade recebe 17º novo trem

O 17º trem novo foi entregue à ViaMobilidade neste fim de semana pela Alstom e começará a fase de testes antes de entrar em operação comercial. Do total de 36 trens que devem chegar até o fim do ano, 17 unidades da Série 8900 já estão com a concessionária, sendo dez delas em operação comercial.

Os trens fazem parte do pacote de investimentos de R$ 4,1 bilhões para os três primeiros anos de concessão, em contrato válido por 30 anos. As composições adquiridas pela ViaMobilidade contam com oito carros (vagões).

Essas unidades são mais leves, pois são feitos de aço inoxidável e com durabilidade prevista de 40 anos. Para o conforto do passageiro, possuem salão contínuo e trazem tecnologias de ponta: ar-condicionado, contagem de passageiros, mapas dinâmicos de linhas, monitores e vigilância por vídeo, câmeras retrovisores, além de detectores e extintores de incêndio. Visando a segurança, todos os materiais dos revestimentos e equipamentos são antichamas.