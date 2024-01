TOP 10 notícias de hoje – 18/01/2024

Brasileiros gastaram mais de R$ 50 bilhões em apostas online em 2023

O montante total de recursos no acumulado em 11 meses é maior, por exemplo, do que o movimentado pelas exportações brasileiras de carne bovina em todo o ano de 2023

Caso Braskem: mais de mil processos tramitam na Justiça alagoana

Uma área equivalente a 20% da capital alagoana encontra-se isolada devido à instabilidade do solo provocada pela mineração de sal-gema pela empresa Braskem

ProUni-2024 aumenta vagas para os cursos de Direito e Medicina

O programa federal concede bolsas a estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior

TJ determina que a Prefeitura de SP volte a oferecer aborto legal em hospital na Zona norte

O processo de interrupção da gravidez no Brasil é previsto na Constituição em três casos: caso haja risco de vida para a mulher, em caso de estupro e quando o feto é anencéfalo

Suspeito de matar galerista americano no Rio é preso em Minas Gerais

Brent G. Sikkema foi vítima de um latrocínio – roubo seguido de morte, segundo a polícia

Caixa paga nesta quinta-feira (18) 1ª parcela do Bolsa Família de 2024

Em janeiro são R$ 14,48 bilhões de transferência do governo federal para 21,12 milhões de famílias

Forças Armadas levarão 15 mil cestas de alimentos aos Yanomami

Ação faz parte de assistência emergencial iniciada em janeiro de 2023

Domingão Tarifa Zero: Em SP, 16,2 milhões de passageiros aproveitaram a passagem gratuita nos ônibus

Iniciado no dia 17 de dezembro pela Prefeitura de São Paulo, transporte municipal gratuito aos domingos não cobrará tarifa também no dia 25 de janeiro, aniversário de São Paulo

Paquistão bombardeia o Irã

A ofensiva ocorre dois dias depois de que um ataque iraniano deixou duas crianças mortas no Paquistão

Com variedades de shows, São Paulo comemora 470 anos na próxima quinta-feira (25)

Com o tema “Elas cantam São Paulo”, festa promovida pela Prefeitura de São Paulo contará com seis palcos espalhados por todas as regiões da capital