Paquistão bombardeia o Irã

A Força Aérea do Paquistão promoveu uma retaliação ao Irã com ataques aéreos nesta quinta-feira, 18, segundo o Ministério das Relações Exteriores paquistanês. A ofensiva ocorre dois dias depois de que um ataque iraniano deixou duas crianças mortas no Paquistão. Várias explosões foram ouvidas perto da cidade de Saavan, perto da fronteira entre o Irã e o Paquistão, noticiou a mídia estatal iraniana. O vice-governador da província do Sistão e Baluchistão, Ali Reza Marhamati, afirmou que as autoridades locais estão investigando o caso. Fonte: Associated Press.