Domingão Tarifa Zero: Em SP, 16,2 milhões de passageiros aproveitaram a passagem gratuita nos ônibus

O Domingão Tarifa Zero – explore, descubra, viva São Paulo, implantado há um mês pela Prefeitura em todas as linhas da cidade, conquistou a população que mora ou visita a capital. Nos primeiros sete domingos de operação da tarifa zero nos ônibus municipais aos domingos, 16,2 milhões de passageiros aproveitaram a passagem gratuita nos ônibus municipais. No dia 25 janeiro, aniversário de 470 anos de São Paulo, os munícipes também poderão usufruir da gratuidade.

A média de passageiros aos domingos no primeiro mês de Domingão Tarifa Zero (sem feriado prolongado) foi de 2,8 milhões. Já a média de usuários em janeiro de 2023, quando o programa não existia, foi de 2,1 milhões de pessoas utilizando o transporte público. Isso significa 33% de crescimento da demanda.

Início da operação

A medida foi anunciada pelo prefeito Ricardo Nunes no dia 11 de dezembro do ano passado e começou a valer no dia 17 do mesmo mês, com grande adesão da população e com o expressivo número de 3 milhões de passageiros sem pagar a tarifa de R$ 4,40.

O dia 14 de janeiro, aliás, foi o segundo domingo com o maior número de passageiros sem pagar ao passar na catraca do transporte público municipal. Em termos comparativos, a média do mês de outubro de 2023, sem gratuidade, foi de 2,2 milhões de passageiros.

Veja os números de passageiros desde a implantação do Dominam Tarifa Zero

17/12/2023 – 3 milhões de passageiros

24/12/2023 – 2,6 milhões de passageiros

31/12/2023 – 2,2 milhões de passageiros

07/01/2024 – 2,7 milhões de passageiros

14/01/2024 – 2,8 milhões de passageiros

O programa tem como objetivo incentivar o uso do transporte público, ampliar o acesso ao lazer, parques, centros esportivos, eventos culturais, melhorar a economia e a oferta de empregos.

A gratuidade também foi aplicada no Natal (25/12) e no Ano Novo (1/1/24) e nestas datas o crescimento do número de passageiros também ficou evidente:

Natal

2022, 1,2 milhão de passageiros, sem gratuidade

2023: 1,5 milhão de passageiros, com Domingão Tarifa Zero

Ano Novo

2023: 1,1 milhão de passageiros, sem gratuidade

2024: 1,4 milhão de passageiros, com Domingão Tarifa Zero

Perguntas e respostas sobre o Domingão Tarifa Zero

Como vai ser o Domingão Tarifa Zero nos ônibus?

Viajar nos ônibus municipais da cidade de São Paulo será gratuito em todos os domingos para todos os passageiros das 0h às 23h59.

Nos feriados também haverá gratuidade nos ônibus municipais?

A gratuidade também será aplicada no Aniversário de São Paulo (25/1).

Todo mundo terá direito à gratuidade nos ônibus aos domingos?

Todos os passageiros terão direito a gratuidade nos ônibus municipais da cidade de São Paulo.

Qual horário? Será o dia todo?

O Domingão Tarifa Zero abrange todo o domingo, das 0h às 23h59.

Preciso usar o Bilhete Único?

Sim. Os passageiros terão que usar o Bilhete Único. A catraca vai funcionar e será necessário encostar o Bilhete Único no validador, mas a tarifa não será cobrada.

O turista não terá direito aos ônibus gratuitos por não ter Bilhete Único?

Terá! Todos têm direito à gratuidade. Quem ainda não tem o Bilhete Único terá o acesso liberado pelo motorista ou cobrador. Mas o primeiro bilhete é gratuito, basta pedir no site bilheteunico.sptrans.com.br.

A Prefeitura vai manter os cobradores?

Os cobradores serão mantidos. Inclusive serão os responsáveis, ao lado dos motoristas, por liberar a catraca para os passageiros que não têm Bilhete Único.

Os trens, Metrô e ônibus intermunicipais entram no programa?

O Domingão Tarifa Zero é válido para os ônibus municipais da cidade de São Paulo, não engloba o transporte sobre trilhos ou o sistema intermunicipal.

Ao usar o Bilhete Único, eu terei direito à integração com os trilhos?

Não. O desconto na integração vale apenas para tarifas pagas. Desta forma, não há desconto na integração aos domingos, já que os ônibus serão gratuitos.

Vou poder usar quantos ônibus?

Quantos você quiser!! O Domingão Tarifa Zero permite que o passageiro realize quantas viagens quiser ao longo do domingo, utilizando o Bilhete Único comum.