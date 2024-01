Com variedades de shows, São Paulo comemora 470 anos na próxima quinta-feira (25)

A capital paulista comemora 470 anos na próxima quinta-feira (25) e a Prefeitura de São Paulo preparou uma programação gratuita especial para celebrar a data. Com atrações como Lexa, Naiara Azevedo, Marvvila, Luciana Mello, Eliana de Lima, Mart’nália e atividades infantis, a festa com o tema “Elas cantam São Paulo” acontece em seis palcos espalhados por todas as regiões da capital.

O tema escolhido é uma reverência a grandes mulheres que ajudam a construir a identidade cultural de nossa cidade. Divas da música brasileira farão uma homenagem emocionante a cidade de São Paulo, cantando simultaneamente nos 6 palcos montados em diferentes pontos da capital.

“‘Elas cantam São Paulo’ é o presente da cidade para todas as paulistanas”, afirma a secretária municipal de Cultura, Aline Torres. “Reverenciar o protagonismo e a força das mulheres, ampliando a necessidade desse palco para todos os gêneros através da música e de grandes artistas do cenário brasileiro”, complementa.

A programação inclui atividades para crianças e a festa ocorre de maneira descentralizada, uma das marcas da atual gestão que busca universalizar a cultura.

Os palcos da festa estarão montados na Avenida São João (esquina com a Ipiranga), no Teatro Flávio Império (Zona Leste); no Centro Cultural da Juventude (Zona Norte), no Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes (Zona Leste), na Casa de Cultura Butantã (Zona Oeste) e na Casa de Cultura Campo Limpo (Zona Sul).

Tarifa gratuita

Para que os munícipes aproveitem a programação, que acontece em vários pontos da cidade, a Prefeitura vai garantir a gratuidade da tarifa em todas as linhas dos ônibus municipais, assim como aconteceu nos feriados do Natal (25/12) e do Ano Novo (1/1). O Domingão Tarifa Zero – explore, descubra, viva São Paulo, implantado no dia 17 de dezembro, já possibilitou que 16,2 milhões de passageiros usufruíssem da medida.

Programação

Centro – São João

Apresentação – Mestre de Cerimônia Juliana Sanchez

11h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Vívian Marques

Música – DJ Lela Lima

14h – Música – Clube do Balanço

16h – Música – Demônios da Garoa

18h – Música – Baby do Brasil

20h – Música – Naiara Azevedo

Norte – Centro Cultural da Juventude

Apresentação – Mestre de Cerimônia Leticia Kor

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Juliana Gil

14h – Música – Torya

16h – Música – Slipmami

18h – Música – Lexa

Leste – Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes

Apresentação – Mestre de Cerimônia Negaly CT

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Vivi Varela

14h – Música – Mc Tha

16h – Música – Tati Quebra Barraco

18h – Música – Marvvila

Oeste – Casa de Cultura do Butantã

Apresentação – Mestre de Cerimônia Letícia Maria

10h – Infantil – Intervenção Infantil no Pátio

12h – Música – DJ Baile de Samba Rock

14h – Música – Dinho Nascimento

Música – DJ Ju Salty

16h – Música – Crypta

18h – Música – Karina Buhr

Sul – Casa de Cultura Campo Limpo

Apresentação – Mestre de Cerimônia Renata Alves

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Esteves

14h – Luciana Mello

16h – Padre Alessandro Campos

18h – Música – Yasmin Santos

Leste – Teatro Flávio Império

Apresentação – Mestre de Cerimônia Day Ramos

12h – Infantil – Viradinha

Música – DJ Anazu

14h – Música – Eliana de Lima

16h – Triz

18h – Música – Mart’nália