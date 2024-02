TOP 10 notícias de hoje – 15/02/2024

Morre Tony Goes, colunista de televisão, aos 63 anos

O colunista lutava contra um câncer no intestino diagnosticado em 2021

Brasil permanece em 5º lugar no ranking masculino da Fifa; Argentina lidera

Após a seleção argentina aparece França, Inglatera e Belgica.

Foliões aprovam Carnaval de São Paulo nas ruas e nos desfiles no Sambódromo

Em pesquisa do Observatório do Turismo, 95% das pessoas disseram estar satisfeitas ou muito satisfeitas com festa na rua; e no Anhembi, mais de 50% deram nota 10

Apontado como assassino de soldado da ROTA é preso em Uberlândia (MG)

Kaique Coutinho foi preso com drogas no bairro Gávea Sul

Bolsonaro transferiu R$ 800 mil aos EUA, onde aguardaria tentativa de golpe, aponta PF

O objetivo da transferência, segundo investigação da Polícia, seria se manter em solo americano enquanto uma tentativa de golpe de Estado se desdobrava no Brasil

PRF registra 85 mortes nas estradas federais durante o carnaval

Balanço da PRF registrou 1.223 sinistros ao longo de 6 dias

Estado de SP tem mais duas mortes por dengue; total chega a 11

Estado contabiliza 51.175 casos confirmados até o momento

Defesa de Bolsonaro pede afastamento de Moraes do caso de golpe

Advogados alegam que ministro não pode ser interessado na causa e juiz

PF envia drones e helicóptero do DF para buscar fugitivos de prisão no RN

Fuga foi constatada na manhã desta quarta-feira (14) por agentes federais

Carnaval promove aumento entre 8% e 10% nas vendas em São Paulo, diz ACSP

Economista destaca que número está diretamente relacionado a compra de itens específicos, tais como fantasias, maquiagens e acessórios carnavalescos