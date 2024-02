Foliões aprovam Carnaval de São Paulo nas ruas e nos desfiles no Sambódromo

A satisfação dos foliões com o Carnaval de São Paulo comprova que os investimentos feitos pela Prefeitura para realizar a maior festa do país está no caminho certo. Com previsão de ultrapassar os 15 milhões de foliões no Carnaval de Rua neste ano, a festa teve aprovação de 95% das pessoas, que disseram estar satisfeitas ou muito satisfeitas com o evento. Entre quem assistiu aos desfiles no Sambódromo do Anhembi, mais de 50% deram nova 10 para o evento.

A prévia da pesquisa feita pelo Observatório de Turismo e Eventos foi divulgada nesta quarta-feira (14).

A festa nas ruas, que neste ano deve ultrapassar os 15 milhões de foliões, está melhor avaliada entre quem frequentou o Carnaval de Rua (3 e 4 de fevereiro): neste ano, a nota foi 8,7, contra 8,6 no ano passado.

O Sambódromo do Anhembi também teve aumento da pontuação na opinião dos foliões: 9,1 de nota, frente a 9 do ano passado. O sambódromo ficou lotado nos desfiles. Na noite de sexta (9) e na madrugada de sábado (10), recebeu 45.738 foliões e de sábado para domingo (11), 48.510 pessoas passaram pelo local, segundo a Liga Independente das Escolas de Samba.

Este ano a Liga implementou uma série de mudanças, como a eliminação das torres dos jurados ao longo da pista e a abertura de diversos espaços com oferta de serviços, os camarotes explorados por empresas.

Estrutura

A estrutura do Carnaval de Rua não deixou a desejar. Com um contingente de 15.614 agentes de limpeza e uma frota de 1.403 veículos utilizados desde o início do Carnaval (3 de fevereiro), a Prefeitura está concluindo os trabalhos de limpeza das vias em média uma hora depois de encerrados os desfiles dos blocos.

Nesse período, foram utilizados 2.943 metros cúbicos de água de reúso, 7.271 litros de desinfetante, distribuídos em 3.036 cestos, e 4.489 papeleiras e 882 PEVs, usados para a entrega voluntária de recicláveis.

Nos seis dias de carnaval foram retiradas 548 toneladas de lixo, sendo 208,1 toneladas de lixo recolhidas nos mutirões de limpeza no pré-carnaval (03 e 02/02) e 339,96 toneladas referentes aos dias 10,11, 12 e 13/02.

Já nas festas no sambódromo foram 39,5 toneladas de resíduos recolhidos nestes quatro dias de folia (3, 9, 10 e 11). Para a lavação, as equipes utilizaram 32 metros cúbicos de água de reúso, 40L de desinfetante e 920 agentes de limpeza, além da distribuição de cestos aramados (192), papeleiras (400) e PEVs (60).

Atendimentos de Saúde

Durante os quatro dias, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realizou 2.879 atendimentos e 41 remoções nos quatro dias de Carnaval de rua da capital, de sábado (10) até terça-feira (13). A assistência foi prestada nos 20 postos fixos montados ao longo dos trajetos dos blocos e nas ambulâncias disponibilizadas para acompanhar a festa. Diariamente ficaram disponíveis 140 ambulâncias, sendo 114 básicas e 26 UTIs, um efetivo de 86 médicos, 200 enfermeiros e 120 técnicos de enfermagem. A pasta também contou com 400 profissionais bombeiros contratados que auxiliaram na remoção dos pacientes até o posto médico.

No sábado (10) foram realizados 491 atendimentos nos postos médicos e oito remoções. Os que concentraram o maior número de assistências foram aqueles instalados na região do Parque do Ibirapuera, com 235 casos, seguidos dos postos no Largo da Freguesia do Ó (44) e na Rua Xavier de Toledo (43), no Centro. Em relação à natureza dos casos atendidos, os mais frequentes foram náusea e vômito (25,52%), seguidos de ansiedade (10,10%) e ferimentos (7,81%).

Uma média de 98% dos casos foram resolvidos nos próprios postos montados pela gestão municipal. Para aqueles identificados como de maior complexidade ou necessidade de realização de exames para conclusão diagnóstica, a referência e suporte foram as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Prontos-Socorros (PS’s) e a rede hospitalar municipal.

No domingo (11) foram contabilizados 993 suportes médicos e 18 remoções. O maior número de atendimentos nesse dia também aconteceu na região da Vila Mariana/ Ibirapuera, sendo 141 na tenda de hidratação na Rua Abílio Soares, 112 no posto fixo do Portão 9 do Parque Ibirapuera (Av. Pedro Álvares Cabral) e outros 100 na área do Monumento Obelisco. As ocorrências envolvendo náusea/vômito (25,25%) lideraram as estatísticas, seguidas de casos de ansiedade (10,67%) e mal-estar/fadiga (8,72%).

Outros 552 atendimentos e oito remoções foram registrados na segunda-feira (12). Os postos médicos que tiveram maior movimentação foram a tenda de hidratação na Rua Abílio Soares, com 72 suportes à população e o posto fixo da Avenida Henrique Schaumann, na região de Pinheiros, com 69 registros de apoio aos foliões; outras 68 pessoas foram atendidas na unidade do Portão 9 do Parque Ibirapuera. Os quadros de náusea/vômito somaram 26,25% das ocorrências, com destaque também para os casos envolvendo ferimentos (7,14%) e embriaguez (6,79%).

Já nesta terça-feira (13) foram realizados 842 atendimentos e sete remoções. Os postos que concentraram o maior número de atendimentos foram aqueles localizados na região do Lapa/Barra Funda, com 331 casos, seguidos da tenda de hidratação localizada na rua Abílio Soares, na região da Vila Mariana, com 126 acolhimentos. Náusea/vômito (14,09%), mal-estar (11,57%) e enxaqueca (8,02%) foram os principais quadros apresentados pelos foliões.

Segurança

Com um efetivo de 866 Guardas Municipais por dia, a Secretaria Municipal de Segurança Urbana integrou diversas ações fundamentais em reforço a segurança dos foliões contando, inclusive, com o Programa Dronepol. Durante os quatro dias, os GCMs realizaram 5.045 apreensões.

Turismo

O Observatório do Turismo e Eventos da Cidade de São Paulo realizou pesquisa de perfil e impacto econômico durante o desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial no Sambódromo do Anhembi. Dados prévios revelam que a nota geral dada pelo público para o evento foi 9,1 (1,1 acima do ano passado) e que 32,5% do público presente era formado por pessoas de fora da cidade de São Paulo, sendo 17,6% da região metropolitana, 11,5% do interior de São Paulo, 2,7% de outros estados e 0,7% de estrangeiros. Os paulistanos totalizaram 67,5% do público.

A Secretaria Municipal de Turismo realiza, durante todo o período de Carnaval, uma Ação de Apoio ao Turista, que foi criada com o objetivo de receber pessoas de fora de São Paulo em diversos pontos da cidade, dando orientações sobre transporte, segurança, pontos turísticos, programação e muito mais.

Veja os números do Carnaval de São Paulo:

Saúde

20 postos fixos

140 ambulâncias

86 médicos

200 enfermeiros

120 técnicos de enfermagem

2.879 atendimentos

41 remoções

Na média, 98% dos casos foram resolvidos nos próprios postos montados pela gestão municipal

Trânsito e Mobilidade:

Mais de 1800 agentes da CET organizando o trânsito

Mais de 500 agentes da SPTrans

Linhas especiais de ônibus

Tarifa Zero

2,9 milhões de passageiros andaram de graça nos ônibus no domingo (11)

58% a mais em relação ao domingo de carnaval do ano de 2023 (1,84 milhão)

Turismo

Nota geral dada pelo público para o Carnaval no Anhembi foi 9,1 (1,1 acima do ano passado)

32,5% do público presente no sambódromo era formado por pessoas de fora da cidade de São Paulo

17,6% da região metropolitana, 11,5% do interior de São Paulo, 2,7% de outros estados e 0,7% de estrangeiros

Turistas aproveitaram para experimentar a gastronomia (37,5%), blocos do Carnaval de Rua (36,5%) e compras (26%)

89 guias de turismo, sendo 65 bilíngues, no sambódromo

240 guias de turismo, sendo 80 bilíngues, no circuito dos megablocos

Guias nas estações Vila Madalena, Vila Mariana, Paraíso, República, Sé e Barra Funda do Metrô.

Guias no aeroporto de Congonhas e na Rodoviária do Tietê

Segurança

866 Guardas Civis Metropolitanos (10% a mais que no ano passado) no Carnaval de Rua

200 viaturas espalhadas pela cidade

100 motos para rondas em todos os desfiles

5.045 apreensões realizadas pela GCM

Sobrevoos com drone

Ações em apoio a Campanha “Não Se Cale” (SMDHC), por meio do Programa Maria da Penha

400 agentes na região do sambódromo

Direitos Humanos

502 profissionais

Distribuição de 7.062 pulseiras de identificação para crianças

Distribuição de 37.351 preservativos.

24.830 abordagens (com distribuição de tatuagens temporárias)

28 pessoas foram acolhidas por reclamarem de violação de direitos.

1.947 abordagens no sambódromo

Pós-carnaval

Os foliões já podem se programar para o próximo fim de semana. Para ajudar a traçar o melhor roteiro durante os dias de festa, o site SP 470 Anos (sp470anos.prefeitura.sp.gov.br/carnaval/) apresenta os blocos oficiais cadastrados na cidade. Desenvolvido pela Prefeitura de São Paulo, o site apresenta de forma fácil e rápida a programação atualizada dos desfiles em toda a cidade. Nele, é possível montar a programação buscando os blocos por bairro, período ou por data e horário.