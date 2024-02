Brasil permanece em 5º lugar no ranking masculino da Fifa; Argentina lidera

A Fifa divulgou nesta quinta-feira a primeira atualização do ranking entre seleções masculinas de 2024. Como ainda não entrou em campo neste ano, o Brasil permanece na 5ª posição. As dez melhores equipes, inclusive, não se alternaram e se mantiveram nas mesmas colocações da última lista publicada pela entidade, em dezembro de 2023.

Com isso, a Argentina continua no primeiro lugar, seguida por França, Inglaterra e Bélgica. A atual campeã do Mundo lidera também as Eliminatórias da América do Sul para a Copa de 2026.

Apenas seleções da Ásia e da África movimentaram o ranking, pois disputaram a Copa Africana de Nações e a Copa Asiática de seleções. Angola foi o país que mais ganhou posições: 24 no total. Agora, figura no 93º lugar.

Campeã da Copa Africana de Nações, em uma final dramática contra a Nigéria, a Costa do Marfim subiu dez posições e chegou ao 29º lugar. A equipe nigeriana ganhou 14 e ocupa atualmente a 28ª colocação.

Campeão da Copa da Ásia, o Catar, sede do último Mundial, ganhou 21 posições no ranking e pulou para o 37º, à frente da vice-campeã Jordânia, que subiu do 87º lugar para o 70º.

Com a movimentação das seleções asiáticas e africanas, alguns países da América do Sul foram beneficiados. O Equador ganhou uma posição e ficou em 31º lugar do ranking da Fifa. O Peru subiu duas e terminou em 33º. Por outro lado, a Bolívia caiu uma posição (86º), enquanto Chile (42º) e Venezuela (51º) perderam dois lugares.

O Paraguai, que hoje está fora da zona de classificação para a Copa do Mundo, através das Eliminatórias da América do Sul, caiu três e fechou na 56ª colocação.

Confira o Top 10 do ranking atualizado da Fifa:

1º – Argentina, 1.855,20

2º – França, 1.845,44

3º – Inglaterra, 1.800,05

4º – Bélgica, 1.798,46

5º – Brasil, 1.784,09

6º – Holanda, 1.745,48

7º – Portugal, 1.745,06

8º – Espanha, 1.732,64

9º – Itália, 1.718,82

10º – Croácia, 1.717,57