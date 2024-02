Carnaval promove aumento entre 8% e 10% nas vendas em São Paulo, diz ACSP

Segundo levantamento da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o Carnaval na cidade de São Paulo pode ter ocasionado um aumento de 8% a 10% no volume de vendas, em comparação com o mesmo período do ano passado. Este prognóstico reflete a trajetória ascendente que o Carnaval de rua vem mostrando na capital.

O economista da ACSP, Ulisses Ruiz de Gamboa, destaca que número está diretamente relacionado a compra de itens específicos, tais como fantasias, maquiagens e acessórios carnavalescos, além das vendas de supermercados. Ele ressalta também o crescente número de blocos de rua na cidade, atraindo foliões de diversas regiões, o que impulsiona não apenas o entretenimento, mas também setores como hotéis, bares, restaurantes e lojas especializadas em artigos para o Carnaval.

Ruiz de Gamboa ressalta que, apesar de se tratar de um evento que movimenta principalmente segmentos que comercializam artigos de menor valor, pagos preferencialmente à vista, espera-se que contribua de forma positiva para o desempenho global do varejo. Essa perspectiva é baseada no aumento da renda dos consumidores e na disposição crescente de investir em experiências e produtos relacionados ao Carnaval, refletindo uma recuperação gradual da economia após os desafios enfrentados nos últimos anos.

Além disso, o economista enfatiza a importância do Carnaval como um catalisador para o turismo interno na cidade de São Paulo, atraindo visitantes de outras regiões do Brasil “Esse influxo de turistas não apenas estimula o comércio local, mas também fortalece a imagem da cidade como um destino culturalmente diversificado”, completa o economista.