TOP 10 notícias de hoje – 13/12/2023

Ônibus da Linha 4-Amarela transporta 2,4 milhões pessoas gratuitamente em 2023

Serviço que liga a Estação Vila Sônia-Professora Elisabeth Tenreiro ao município de Taboão da Serra realiza mais de 101 mil viagens durante o ano

Brasil é o país com mais dentistas no mundo

O País conta, atualmente, com mais de 400 mil profissionais da área

Programação do Festival de Natal da Cidade de São Paulo

Vilas Natalinas da Cidade de São Paulo terão apresentações musicais gratuitas de Fernando & Sorocaba, Solange Almeida, Roupa Nova, entre outros

Guinness confirma que Taylor Swift fez a turnê mais lucrativa da história

Cantora americana arrecadou US$ 1 bilhão com série de shows pelo mundo e quebrou o recorde que pertencia a Elton John

Sete programas com atividades gratuitas para curtir com a família no Domingão Tarifa Zero

Cidade de São Paulo terá ônibus gratuitos aos domingos, da 0h às 23h59

‘Brasil segue de luto pelo conflito Israel e Palestina’, diz Lula no G20

Lula tem sido uma das principais vozes internacionais pelo cessar-fogo desde o início do conflito, em outubro

Cracolândia teve aumento de 43% de frequentadores no segundo semestre

Cerca de 500 pessoas passam pelo local por mês; maior alta foi registrada em outubro

Taxas de câncer de pele seguem altas no Brasil

Estimativas do Inca reforçam ainda mais a importância do Dezembro Laranja. Dermatologista esclarece questões sobre a doença

‘Qual o problema?’, diz Lula sobre o país se endividar para ‘crescer’

A declaração do presidente é mais um episódio da queda de braço entre a ala econômica e a política do governo pela gestão do Orçamento

Milei desvaloriza peso, reduz subsídio sobre tarifas e amplia programa social

Em seu primeiro discurso para presidente, Milei destacou que pretendia conduzir uma política de “choque” e não havia “tempo para gradualismos”