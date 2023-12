Sete programas com atividades gratuitas para curtir com a família no Domingão Tarifa Zero

A população da capital passará a ter ônibus gratuitos aos domingos a partir do próximo dia 17 de dezembro. Além de incentivar o uso do transporte público, a iniciativa da Prefeitura de São Paulo busca ampliar o acesso de pessoas em situação de vulnerabilidade social ao lazer, parques e eventos culturais, além de melhorar a economia da cidade. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Turismo indica sete programas gratuitos para os moradores da cidade curtirem com a família.

“Queremos que as pessoas conheçam a cidade, visitem os parques, os equipamentos culturais, a região central ou até mesmo que possam ir até a casa de algum familiar”, explicou o prefeito Ricardo Nunes. “Estou falando das pessoas mais humildes. As pessoas mais humildes poderão aos domingos fazer o uso do transporte gratuito. A Prefeitura de São Paulo avança na ação de olhar para os mais humildes possibilitando que essas pessoas curtam e conheçam a cidade”, completou.

Veja a programação recomendada:

Concertos Matinais na Sala São Paulo

Parque Ibirapuera

Museu de Arte Moderna de São Paulo – MAM-SP

Cinemateca Brasileira

Casa das Rosas

Parque Burle Marx

SESC Pompeia

Acesse www.sptrans.com.br/ e planeje seu trajeto utilizando os ônibus municipais gratuitamente no domingo (17).

Outras atividades

No próximo domingo (17) a cidade também irá sediar a grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior Feminina, no estádio do Canindé. Além disso, a população também poderá acessar gratuitamente os Parques Municipais, Centros Esportivos, Casas de Cultura, Centros Culturais e a programação de atividades do Festival de Natal.